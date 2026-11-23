Polska Nowy komunikat Trybunału Konstytucyjnego. Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła Rafała Trzaskowskiego Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Zandberg o TK: nie chcę, żeby moje państwo przez kolejną dekadę miało instytucję wydmuszkę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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W poniedziałek na stronie TK opublikowany został komunikat w sprawie "przywracania dostępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego". Czytamy w nim, że realizacja prawa wniesienia skargi konstytucyjnej obejmuje możliwość niezakłóconego wstępu do gmachu TK i składania w nim pism.

W Alei Szucha trwają protesty, a jak podkreślono w komunikacie - "wolność zgromadzeń jest konstytucyjnie chroniona", ale "żadna wolność lub prawo nie może być realizowane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający innym korzystanie z ich wolności lub praw".

Anna Korwin-Piotrowska Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

"Niezbędnym jest więc wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które w granicach przewidzianych przepisami ustawowymi pozwolą respektować prawo do zgromadzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do realizowania innego konstytucyjnego prawa, jakim jest prawo do wnoszenia skarg konstytucyjnych oraz prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy publicznej" - brzmi treść dokumentu.

W związku z tym - jak poinformowano w komunikacie - zastępująca prezesa TK sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz komendanta stołecznego policji Krzysztofa Ogrońskiego na spotkanie "w celu wypracowania zasad i form przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego od strony al. J. Ch. Szucha". Nie podano daty i miejsca rozmów.

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego

Spór o Trybunał Konstytucyjny i protesty przed jego gmachem zaostrzyły się pod koniec października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia TK z najstarszym stażem zarządziła przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Przekazała też, że od tamtej pory kieruje pracami Trybunału.

18 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, złożone jedynie z sędziów wybranych w obecnej kadencji Sejmu, uchyliło immunitety Święczkowskiemu i Sochańskiemu. Sędziowie nie zgodzili się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie prezesa TK, o co wnioskowała prokuratura.