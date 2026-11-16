Polska Anna Korwin-Piotrowska pokazała żółte karteczki. "Ręczne manipulowanie składami sądzącymi" Filip Czerwiński |

Anna Korwin-Piotrowska o wyznaczaniu składów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa Anny Korwin-Piotrowskiej, która w październiku ogłosiła, że przejęła kierowaniem Trybunałem jako najstarsza stażem sędzia TK, zarządzając przerwę w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska mówiła, że składy orzekające w TK powinny być wyznaczane bezwzględnie zgodnie z alfabetyczną listą sędziów. Tymczasem - jak oceniła - składy były wyznaczane na "podstawie żółtych karteczek".

- Na tych żółtych karteczkach wpisywano polecenia, kogo wyznaczać, kogo nie wyznaczać, w jakich sprawach kogoś tylko wyznaczać, a w jakich sprawach w ogóle nie wyznaczać danych sędziów - opisała, pokazując skoroszyt ze wspomnianymi notatkami.

Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska pokazała "żółte karteczki" Źródło zdjęcia: TVN24

"Ręczne manipulowanie składami"

Sędzia podała przykłady między innymi "tak zwanych spraw ukraińskich", gdzie "jednych sędziów wyznaczano, innych nie wyznaczano". Dodała, że wiele spraw, które wpłynęły do TK, dotyczył obowiązkowych szczepień. - I tu, proszę państwa, był jeden ustalony skład. Wszystkie sprawy trafiały wyłącznie do jednego składu - wskazała.

- To jest ręczne manipulowanie składami sądzącymi, co z pewnością miało wpływ na wynik sprawy, a przynajmniej państwo, obywatele, nie mogli mieć przekonania, że ta sprawa została rozpoznana bezstronnie przez niezależny Trybunał Konstytucyjny - mówiła sędzia.

Podobna praktyka miała mieć miejsce już na etapie wstępnej kontroli skarg, jak wynika z innego repertorium, który pokazała Korwin-Piotrowska. - Tu mamy takie zapiski, aby wyznaczyć. Na podstawie czego? Ustnego polecenia. Czyli ustne polecenie było podstawą tego, żeby zupełnie poza kolejnością daną sprawę rozpoznawać - mówiła sędzia.

Według Korwin-Piotrowskiej "więcej takich spraw i zdecydowanie więcej żółtych karteczek jest z czasów, kiedy prezesem Trybunału była pani sędzia Julia Przyłębska". Przypomniała, że w swoim zarządzeniu dotyczącym Święczkowskiego zarzuciła mu, że on również nieprawidłowo wyznaczał składy.

- Z urzędu prawdopodobnie nie mamy możliwości wzruszyć tych spraw. Natomiast jeżeli dochodziło do takich wad, błędów ze strony prezesów Trybunału Konstytucyjnego, to tutaj ponoszą oni odpowiedzialność za tę sytuację - przekazała sędzia w odpowiedzi na pytanie o konsekwencje prawne nieprawidłowego wyznaczania składów orzekających.