Polska "Ostatnia rzecz, jakiej Polska potrzebuje". Ambasador USA przestrzega Oprac. Filip Czerwiński |

Sędzia Korwin-Piotrowska: nikt nie stoi ponad prawem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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Ambasador USA w Polsce Tom Rose nawiązał do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego we wpisie w serwisie X w piątek późnym wieczorem.

"Wydarzenia, które rozgrywają się dziś wieczorem przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, są rzeczywiście bardzo poważne. Wydaje się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej sposobu, w jaki rząd korzysta z władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej" - ocenił ambasador.

Jego zdaniem, ludzie zbierający się przed Trybunałem "sprawiają, że i tak już niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej wybuchowa". "Ostatnią rzeczą, jakiej Polska potrzebuje, jest konfrontacja, która przerodzi się w coś znacznie gorszego" - przestrzegł.

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"Mam nadzieję, że wszyscy zaangażowani - zarówno przedstawiciele rządu, służby porządkowe, jak i demonstranci - wezmą głęboki oddech i nie podejmą żadnych działań, które mogłyby sprowokować przemoc lub dalszą eskalację" - dodał.

Ambasador zapewnił, że "Stany Zjednoczone są po stronie Polski". "Nie do nas należy osądzanie ani ingerowanie w jej sprawy wewnętrzne. Leży nam na sercu stabilność, bezpieczeństwo i demokratyczna przyszłość kraju, który z dumą nazywamy naszym przyjacielem i sojusznikiem" - napisał Rose.

Jednocześnie ambasador podkreślił, że prezydent Donald Trump i Amerykanie "bardzo troszczą się o ten kraj, jego demokrację i przyszłość". "Jednak siła Polski musi ostatecznie pochodzić z wewnątrz - od jej obywateli, instytucji i ich wspólnego zaangażowania na rzecz praworządności. Polska zaszła zbyt daleko i osiągnęła zbyt wiele, by pozwolić, aby różnice polityczne, bez względu na to, jak silne są, naraziły to wszystko na szwank" - dodał dyplomata.

The events unfolding tonight at Poland’s Constitutional Tribunal are very serious indeed. We appear to be witnessing an unprecedented confrontation over the government’s use of state power and the independence and authority of a constitutional institution.



Both sides offer… — Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) October 30, 2026 Rozwiń

Święczkowski i jego zastępca zawieszeni

W piątek wieczorem trwa przesilenie w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformowano o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wnioski o uchylenie im immunitetów. Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą TK.

Komenda stołeczna policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma w budynku TK.

W związku z sytuacją w TK prezydent Karol Nawrocki zdecydował się przerwać lot do Senegalu i w piątek przed godz. 22 wrócił do Warszawy. Do Pałacu Prezydenckiego - gdzie prezydent spotyka się z I prezesem SN Zbigniewem Kapińskim - przyjechał też Bogdan Święczkowski.