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Polska

"Ostatnia rzecz, jakiej Polska potrzebuje". Ambasador USA przestrzega

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Tom Rose
Sędzia Korwin-Piotrowska: nikt nie stoi ponad prawem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło
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Tom Rose, ambasador USA w Polsce, ocenił, że wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego są "bardzo poważne". Napisał w serwisie X, że "obie strony przedstawiają skrajnie odmienne relacje z tego, co się wydarzyło i dlaczego". Zaapelował o uspokojenie emocji.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose nawiązał do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego we wpisie w serwisie X w piątek późnym wieczorem.

"Wydarzenia, które rozgrywają się dziś wieczorem przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, są rzeczywiście bardzo poważne. Wydaje się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej sposobu, w jaki rząd korzysta z władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej" - ocenił ambasador.

Jego zdaniem, ludzie zbierający się przed Trybunałem "sprawiają, że i tak już niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej wybuchowa". "Ostatnią rzeczą, jakiej Polska potrzebuje, jest konfrontacja, która przerodzi się w coś znacznie gorszego" - przestrzegł.

"Mam nadzieję, że wszyscy zaangażowani - zarówno przedstawiciele rządu, służby porządkowe, jak i demonstranci - wezmą głęboki oddech i nie podejmą żadnych działań, które mogłyby sprowokować przemoc lub dalszą eskalację" - dodał.

Ambasador zapewnił, że "Stany Zjednoczone są po stronie Polski". "Nie do nas należy osądzanie ani ingerowanie w jej sprawy wewnętrzne. Leży nam na sercu stabilność, bezpieczeństwo i demokratyczna przyszłość kraju, który z dumą nazywamy naszym przyjacielem i sojusznikiem" - napisał Rose.

Jednocześnie ambasador podkreślił, że prezydent Donald Trump i Amerykanie "bardzo troszczą się o ten kraj, jego demokrację i przyszłość". "Jednak siła Polski musi ostatecznie pochodzić z wewnątrz - od jej obywateli, instytucji i ich wspólnego zaangażowania na rzecz praworządności. Polska zaszła zbyt daleko i osiągnęła zbyt wiele, by pozwolić, aby różnice polityczne, bez względu na to, jak silne są, naraziły to wszystko na szwank" - dodał dyplomata. 

Święczkowski i jego zastępca zawieszeni

W piątek wieczorem trwa przesilenie w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformowano o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wnioski o uchylenie im immunitetów. Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą TK.

Komenda stołeczna policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma w budynku TK.

W związku z sytuacją w TK prezydent Karol Nawrocki zdecydował się przerwać lot do Senegalu i w piątek przed godz. 22 wrócił do Warszawy. Do Pałacu Prezydenckiego - gdzie prezydent spotyka się z I prezesem SN Zbigniewem Kapińskim - przyjechał też Bogdan Święczkowski. 

Źródło: PAP
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Tagi:
USAPolityka zagraniczna USATrybunał Konstytucyjny
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