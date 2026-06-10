"Fakty" TVN nieoficjalnie: trwają przygotowania do wizyty Nawrockiego w USA

"Fakty" TVN nieoficjalnie: trwają przygotowania do wizyty Karola Nawrockiego w USA. Relacja Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Największa organizacja mieszanych sztuk walki razem z prezydentem Donaldem Trumpem będzie świętować 250 lat Stanów Zjednoczonych. W dniu gali, czyli w niedzielę, osiemdziesiąte urodziny będzie też obchodził sam Trump.

Prezydent Karol Nawrocki był w USA pod koniec marca, gdzie wziął udział w konferencji konserwatystów CPAC [Conservative Political Action Conference - red.] w Dallas.

Z prezydentem USA Donaldem Trumpem Nawrocki spotkał się na początku września zeszłego roku w Białym Domu. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta w roli głowy polskiego państwa.

Karol Nawrocki i Donald Trump Źródło zdjęcia: Mikołaj Bujak/KPRP

OGLĄDAJ: TVN24