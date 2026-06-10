"Fakty" TVN nieoficjalnie: trwają przygotowania do wizyty Nawrockiego w USA
Największa organizacja mieszanych sztuk walki razem z prezydentem Donaldem Trumpem będzie świętować 250 lat Stanów Zjednoczonych. W dniu gali, czyli w niedzielę, osiemdziesiąte urodziny będzie też obchodził sam Trump.
Prezydent Karol Nawrocki był w USA pod koniec marca, gdzie wziął udział w konferencji konserwatystów CPAC [Conservative Political Action Conference - red.] w Dallas.
Z prezydentem USA Donaldem Trumpem Nawrocki spotkał się na początku września zeszłego roku w Białym Domu. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta w roli głowy polskiego państwa.
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Źródło: "Fakty" TVN