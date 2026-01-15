Premier: trwa spotkanie w sprawie cyberataków

Gawkowski o cyberatakach na SuperGrosz, biuro podróży Itaka i system płatności Blik Źródło: TVN24

"Trwa spotkanie dotyczące cyberataków na infrastrukturę energetyczną" - napisał premier w portalu X.

Zaplanowano też na godzinę 11:00 konferencję prasową z udziałem Donalda Tuska.

Gawkowski: mamy dobrze przygotowane instytucje

Minister energii Miłosz Motyka w ubiegłym tygodniu poinformował, że w ostatnich dniach 2025 r. doszło do nieudanego ataku cybernetycznego na szereg instalacji produkujących energię elektryczną. Podał, że obiektem ataku była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE w całym kraju.

Przekazał też, że w związku z powtarzającymi się cyberatakami w roku 2026 resort będzie więcej inwestował oraz modernizował polską infrastrukturę energetyczną w sferze cybernetycznej, by "odpierać te ataki jeszcze skuteczniej".

Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał we wtorek w radiu RMF FM, że wszystko wskazuje na to, że grudniowe nieudane ataki na infrastrukturę energetyczną to rosyjski sabotaż, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce. - To był największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu - zaznaczył Gawkowski.

Podkreślił, że "mamy dobrze przygotowane instytucje", w związku z czym "nie należy panikować”.

