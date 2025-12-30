Prof. Rychard: to jest najgorsze dla Ukrainy Źródło: TVN24

Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, zapewniali po niedzielnej rozmowie na Florydzie, że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny, choć przyznali, że "drażliwe kwestie" wciąż pozostają nierozstrzygnięte.

Trump podczas swojego wystąpienia po spotkaniu powiedział, że "Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces". - Nie tyle smutno się tego słucha, ile trudno się tego słucha - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24, socjolożka profesor Karolina Wigura z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaznaczyła, że "jest to bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób Donald Trump prowadzi politykę". Jak wyjaśniła, "postanowił odżeglować od roli transatlantyckiej i Stanów Zjednoczonych opartych na pewnym wyobrażeniu wartości, przywództwa amerykańskiego". - Można się spodziewać, że rok 2026 nie będzie wcale łatwiejszy - dodała.

Prof. Wigura: trudno się słucha słów Trumpa o Rosji i Ukrainie Źródło: TVN24

Profesor Rychard: to nawet nie będzie pokój

Socjolog profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk, odnosząc się do propozycji Donalda Trumpa, wyraził obawę, że to nawet nie będzie pokój". - Ja bym to nazwał przerwą w wymianie ognia. To nawet nie będzie rozejm ani zawieszenie broni. Ciekawe, co się będzie działo w tej przerwie. W jej czasie Rosja się będzie wzmacniać i moim zdaniem to jest najgorsze dla Ukrainy. Bez silnych gwarancji bezpieczeństwa tu się nie obędzie - podkreślił.

Profesor Rychard dodał, że Trump "jest, jaki jest i czasem mówi rzeczy, których się bardzo trudno słucha". - Szczególnie w takim kraju jak Polska - dodał.

Prof. Karolina Wigura i prof. Andrzej Rychard w "Faktach po Faktach" Źródło: TVN24

- Niektórzy politycy muszą robić dobrą minę do złej gry, ale myślę sobie, żebyśmy nie popełniali błędu polegającego na tym, że my to wszystko personifikujemy i uważamy, że po Trumpie to będzie zupełnie inaczej - zastrzegł.

Socjolog stwierdził, że "część ruchu od Atlantyku do Pacyfiku to nie jest rzecz, która całkowicie zniknie, gdy zniknie Trump".

- Część tych rzeczy deklarował już Obama, trochę też Biden. Oni mniej tego wprowadzali w życie, mniej niszczyli wspólnotę euroatlantycką, ale ta reorientacja w polityce USA pozostaje. Będzie mniej brutalności, egoizmu, egotyzmu, ale jakaś część z tego być może zostanie i dlatego to jest ogromne wyzwanie dla Europy - dodał.

Profesor Wigura: Europa powinna być silna, ale nie jest

Profesor Karolina Wigura zapytana o to, jak w tym kontekście układa się współpraca rządu z prezydentem Karolem Nawrockim, stwierdziła: - Nie ułoży się, dlatego że przyczyny są ideologiczne, a nie strategiczne.

- Zgadzam się z tym, że w tym wypadku Europa powinna być silna, ale Europa nie jest silna. Nasi przywódcy europejscy dopiero co zdecydowali o tym, że lepiej się zadłużyć niż przejąć zamrożone aktywa rosyjskie. To jest fatalna decyzja, która się skończy tym, że nasi demokratyczni liderzy w Unii Europejskiej zaczną przegrywać wybory, jeden za drugim - oceniła.

- Nawet nam, jako obywatelom, jest trudno na to przystać, a co jeśli ktoś już i tak popiera skrajną prawicę - dodała.

Prof. Wigura: Europa powinna być silna, ale nie jest Źródło: TVN24

Wracając do tematu relacji rządu z prezydentem, oceniła, że "to nie jest tak, że mamy dwie zwaśnione strony, które jednak mają bardzo podobne wyobrażenie strategiczne tego, w którą stronę Polska polityka zagraniczna powinna iść".

- Mamy dwie ideologicznie różne politycznie strony, z których jedna strona z chęcią patrzy na Waszyngton, nie wiem z jakim skutkiem. Natomiast druga strona jest ewidentnie proeuropejska i ewidentnie nie ma łatwości w kontakcie z Waszyngtonem - dodała.

