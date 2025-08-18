"To może być zwiastun, że Pałac Prezydencki próbuje się wycofywać"

Stefaniak: nie rozumiem stanowiska o priorytetach Nawrockiego Źródło: TVN24

Trzy dni temu prezydent USA Donald Trump rozmawiał na Alasce z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. W poniedziałek spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Do Waszyngtonu wybierają się również europejscy przywódcy, w tym m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, fiński prezydent Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Wciąż nie wiadomo, czy i kto będzie reprezentował Polskę w Waszyngtonie. Jednocześnie w poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki priorytetowo traktuje przygotowania do wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września. Zaznaczył, że poniedziałkowe spotkanie w Waszyngtonie w ramach tak zwanej koalicji chętnych to konsekwencja ustaleń podjętych podczas rozmów z udziałem przedstawicieli polskiego rządu.

Zwiastun tego, że pałac prezydencki "próbuje się wycofywać"

- Gdybym ja dzisiaj był złośliwy, a nie jestem (...) to już bym wył do księżyca i krzyczał, jaka to porażka prezydenta - skomentował wypowiedź rzecznika Nawrockiego Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera.

Zauważył, że "sam Nawrocki i też jego środowisko polityczne, bardzo zabiegali o to, żeby być forpocztą w kontakcie z Donaldem Trumpem". - Wielokrotnie mówili o tym, że mają dobre relacje z Białym Domem, więc dzisiaj trochę nie rozumiem tego stanowiska - skomentował.

Zapewnił, że "pełen brief, pełne wsparcie całego aparatu MSZ-u dla pana prezydenta było, jest i będzie".

- Bądźmy konsekwentni. Jeżeli była pierwsza rozmowa z Białym Domem, gdzie na początku faktycznie mówiono o tym, że weźmie w niej udział pan premier, później okazało się, że (...) prezydent Trump zdecydował inaczej, to teraz konsekwentnie byłoby iść w tę stronę - ocenił Stefaniak.

Stwierdził, że "do takiego stołu rozmów nie zasiada się w krótkich spodenkach". - Jeżeli ktoś chciał być na pierwszym planie to też musi się liczyć z konsekwencjami - zauważył.

- Ta wypowiedź może być takim zwiastunem tego, że próbuje się Pałac Prezydencki jakoś wycofywać - skomentował Stefaniak.

"Trzeba reagować na bieżąco"

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to są bardzo poważne sprawy. Nie chodzi tu o żadne przepychanki, licytowanie się o to, kto jest ważniejszy - podkreślił gość TVN24.

- Wydaje mi się, że jednak trzeba patrzeć nie pod kątem swoich planów przyszłościowych, mimo że ten początek września już może nie jest odległym terminem, ale też trzeba reagować na bieżąco - ocenił.

Na pytanie o to, czy pewne już jest, że premier nie wybiera się do Waszyngtonu, Stefaniak powiedział, że "trzeba być konsekwentnym". - Jeżeli został przyjęty ten format, że prezydent Trump zapraszał już wcześniej prezydenta, to my możemy powiedzieć, że szanujemy to - wyjaśnił.

- Najważniejszą kwestią jest to, że tutaj nie ma punktów rozbieżności. Stanowisko, które prezentować miałby i prezentował wcześniej prezydent, jest tożsame ze stanowiskiem rządu - zapewnił Stefaniak.

Na pytanie o to, czy przedstawiciel Polski pojawi się w Białym Domu, zastępca szefa kancelarii premiera odparł, że "jest jeszcze szansa, who knows (kto wie - ang.)".

Sojusz z USA jest bardzo ważny, ale "zacieśnianie współpracy w ramach UE ma również znaczenie"

Stefaniak zwrócił się także do polityków opozycji. - Z dużym zdziwieniem obserwowałem to w czasie ostatniego weekendu, w czasie ostatnich dni, jak wielu polityków opozycji, głównie PiS, krytykowało, mówiło o słabości liderów państw europejskich - powiedział. - Nie powinniśmy czegoś takiego robić - dodał.

- Tu też powinniśmy być jak jedna pięść i polski rząd ma tego świadomość, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważny, ale z drugiej strony budowanie sojuszu, czy też zacieśnianie współpracy w ramach Unii Europejskiej ma również znaczenie - ocenił Stefaniak.

- Nie jest tajemnicą, że obóz dzisiejszej opozycji, obóz PiS, ma niezbyt dobre relacje, jeśli chodzi o Unię Europejską i tutaj jest olbrzymia rola i pana premiera Donalda Tuska, który ma świetne relacje w Europie, i też całego polskiego rządu - powiedział zastępca szefa kancelarii premiera.

Stefaniak zauważył, że "mocarstwowe ambicje Rosji są olbrzymie i trzeba mieć zawsze margines na to, co mówią (Rosjanie - red.)". -Podejrzewam, że liderzy europejscy szczególnie będą na to wyczuleni w trakcie tych rozmów i będą w pewnym sensie stopować może nawet zapędy prezydenta Trumpa - skomentował nadchodzące spotkanie w Waszyngtonie.

