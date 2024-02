Radosław Sikorski: musimy wypełnić nasze zobowiązania wobec Ukrainy

Dodał, że Putin kłamstwem i demagogią próbuje zniewolić i podbić Ukrainę, a UE i NATO - rozbić. - Nie wolno pozwolić, aby Putin tę wojnę wygrał. Musimy wypełnić nasze zobowiązania wobec Ukrainy, tak z deklaracji budapeszteńskiej, jak i te ostatnie co do amunicji, co do wsparcia finansowego - to już następuje - tak, aby Ukraina w przyszłości mogła stać się europejskim demokratycznym reformującym się krajem - powiedział.