Trójkąt Lubelski przeciwko "dezinformacji ze strony Rosji, reinterpretacji historii"

Miejsce symboliczne dla trzech krajów

Szef polskiego MSZ zauważył, że Lublin jest miejscem symbolicznym dla trzech krajów, bo 1 lipca 1569 roku podpisano tam umowę pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim zwaną Unią Lubelską. - Dzisiaj podjęliśmy decyzję o utworzeniu formatu współpracy trójstronnej (...). Być może będziemy go nazywać - w zasadzie już się na to zgodziliśmy - Trójkątem Lubelskim, który stworzy możliwości współpracy między naszymi trzema państwami - poinformował.

Format obejmujący Ukrainę

Czaputowicz zaznaczył, że format Trójkąta Lubelskiego tym różni się od wcześniejszych, iż obejmuje Ukrainę, która nie jest członkiem NATO ani UE. Wyraził nadzieję, że kraj ten stanie się w przyszłości członkiem tych organizacji, jeśli utrzyma kurs proeuropejski. - My taktujemy tu Ukrainę nie jako problem. Mamy oczywiście problem agresji rosyjskiej czy konieczności reform, one występują, ale przede wszystkim Ukraina jest ważnym państwem już teraz. Ma ważny głos i ważną politykę, która może stabilizować całą Europę i jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej - powiedział Czaputowicz.

"Postanowiliśmy utworzyć stanowiska oficerów łącznikowych w naszych ministerstwach"

- Myślimy o stworzeniu współpracy, by przeciwstawić się dezinformacji ze strony Rosji, też reinterpretacji historii. Myślę, że to jest dobra podstawa, jeśli chodzi o współpracę miedzy ministerstwami spraw zagranicznych - powiedział minister.

LITPOLUKRBRIG

"Historia odzywa się w dniu dzisiejszym"

Szef litewskiej dyplomacji Linas Linkeviczius podkreślał, że wszystkie trzy kraje mają dużo historycznych wydarzeń, które je łączą, w naszej wspólnej przeszłości. - Niemniej ważne jest to, że ta historia odzywa się w dniu dzisiejszym. Stworzenie Trójkąta Lubelskiego będzie miało praktyczne znaczenia dla politycznej współpracy, wojskowej i każdej innej. Myślę, że jest to również geopolityczna wiadomość, że my wykorzystamy ten potencjał, który mamy wspólnie z Polską, współpracy z NATO. Będziemy naturalnego partnera, Ukrainę, wciągali do tej współpracy, do tej przestrzeni euroatlantyckiej - zauważył litewski polityk.

- Dawno to jest już projektowane i uczestnictwo Ukrainy w naszych strukturach, i jej uczestnictwo w operacjach wojskowych, i stowarzyszenie Ukrainy z polityką Wspólnoty Europejskiej. (...) To będzie w pewnym sensie wsparcie dla Ukrainy, której tak w tej chwili potrzebuje, walcząc z agresorami - powiedział szef MSZ Litwy.

"Jest to więcej niż przyjacielskie wsparcie, to jest wsparcie rodzinne"

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ocenił, że Trójkąt Lubelski to format, który będzie ważnym momentem wzmocnienia Europy Środkowej, ale także wzmocnienia Ukrainy jako pełnoprawnego członka euroatlantyckiej i europejskiej rodziny narodów. - Dziękuję Polsce i Litwie za to, że konsekwentnie wspierają Ukrainę na drodze do członkostwa z Unią Europejska i NATO oraz na drodze naszych reform. Jest to więcej niż przyjacielskie wsparcie, jest to więcej niż wsparcie partnerów, to jest wsparcie rodzinne - podkreślił Kułeba.