"To już naprawdę przypomina czasy komunizmu, kiedy ingerowano w emitowanie przebojów na antenie"

"Spełnienie marzeń, praca wyśniona"

Zimoch z Polskim Radiem związany był niemal 40 lat. Jak wspominał na antenie TVN24, "to był właściwie dom, pasja, zainteresowanie, spełnienie marzeń, praca wyśniona". Dlatego tak dobrze rozumie dziennikarzy Trójki, którzy teraz żegnają się z pracą. - Media publiczne zamieniły się w media partyjne. Wielka szkoda, ale może jest to moment, żeby głośno powiedzieć, by rządzący oddali władzę w mediach publicznych dziennikarzom - wskazywał poseł. - Wiem, co się dzieje z jednej i z drugiej strony, wiem do czego zdolne jest kierownictwo radia, do jakich złośliwości - dodał.

"Sytuacja, która jest totalną patologią"

- Nie wiemy, jak to było, ale dopuszczam możliwość, że była to po prostu absolutna nadgorliwość kogoś, kto się obawiał, że to się może nie spodobać władzy. Żyjemy w kraju, w którym powiedzenie czegokolwiek krytycznego na temat Jarosława Kaczyńskiego w mediach publicznych jest czymś zupełnie nie do pomyślenia. W związku z tym ja się nie dziwię, że ci funkcjonariusze partyjni, którzy zostali ulokowani do kierowania mediami publicznymi, są na to wyczuleni. To jest sytuacja, która jest totalną patologią - dodał.