Polska

Kulisy porozumienia w koalicji. Był warunek

Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Tusk: chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani
Wygłoszone we wtorek stanowisko premiera Donalda Tuska w sprawie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych przez pary jednopłciowe za granicą zostało uzgodnione z całą koalicją - dowiedział się reporter "Faktów" TVN Michał Tracz. Według jego informacji, zielone światło dał szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który postawił też jednak warunek.

Przed startem wtorkowego posiedzenia rządu premier nawiązał do do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o o sytuację prawną małżeństw jednopłciowych, które chcą zamieszkać w Polsce, a zawarły taki związek za granicą i chcą go zalegalizować w naszym kraju.

Tusk zobowiązał wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego do wydania odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie.

"Fakty" TVN: Kosiniak-Kamysz stawiał warunek przed stanowiskiem premiera

Jak dowiedział się reporter "Faktów" TVN Michał Tracz, wystąpienie było konsultowane z całą koalicją, a wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dał się do niego przekonać. Szef najbardziej konserwatywnej partii koalicyjnej miał jednak wcześniej postawić warunek, który szef rządu spełnił. Tusk zastrzegł bowiem, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości lub drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Według informacji Tracza, przygotowywane rozporządzenie ma zobowiązać wszystkie krajowe urzędy stanu cywilnego do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej.

Wkrótce po wystąpieniu Tuska prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że warszawski Urząd Stanu Cywilnego "w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki". "Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" - dodał Trzaskowski.

Tusk przed posiedzeniem rządu wyraził też nadzieję, że po wyroku TSUE i NSA w parlamencie znajdą się szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym. Zaapelował do parlamentarzystów o jak najszybszą pracę nad tymi przepisami.

Według informacji Michała Tracza w koalicji rządowej zapadła decyzja, aby jak najszybciej zakończyć w parlamencie prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej w związku. Reporter "Faktów" TVN dowiedział się, że Sejm zajmie się ustawą na posiedzeniu pod koniec maja bądź na początku czerwca. Projekt rządowy został przygotowany przez Katarzynę Kotulę z Lewicy w porozumieniu z posłanką Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszulą Pasławską. Rząd przyjął ustawę pod koniec ubiegłego roku.

Przełomowe orzeczenia dla małżeństw jednopłciowych

NSA orzekł w marcu w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Wcześniej, w 2023 roku, NSA skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. Dwa lata później Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych.

Redagowała Katarzyna Guzik

Źródło: "Fakty" TVN, PAP
Donald TuskWładysław Kosiniak-KamyszKoalicja 15 październikaLGBTmałżeństwaRafał TrzaskowskiRząd Donalda Tuska
