Premier o "dziejowej chwili". W środę podpisanie ważnego traktatu
Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk odniósł się do zaplanowanego na środę podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią.
Szef rządu podziękował szefom resortów spraw zagranicznych, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, a także "tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony".
Tusk o "konkretnych rozwiązaniach"
Szef rządu przypomniał, że podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją w Nancy. - To jest strategia, jaką przyjęliśmy, aby zacieśniać, i to na najwyższym dyplomatycznym poziomie, współpracę z tymi państwami, które realnie będą chciały wzmacniać nasze bezpieczeństwo - powiedział premier.
Podkreślił, że w trakcie prac nad traktatem z Wielką Brytanią strona polska zabiegała o "konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju tak, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom". Wskazał, że oba kraje już teraz ściśle współpracują przy pomocy Ukrainie, co - jak zaznaczył - jest powodem, dla którego warto intensyfikować tę współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony.
Szef rządu dodał, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
Premier zwrócił uwagę, że w obecnych niestabilnych czasach traktaty z takimi państwami, jak Wielka Brytania i Francja, a także sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i realizacja programu SAFE mają zapewnić Polsce pełne bezpieczeństwo. Dodał, że Polska rozmawia także z Niemcami o bliższej współpracy, także militarnej.
O zaplanowanym na 27 maja podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią Tusk informował na początku maja, po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.
Polsko-francuski traktat podpisany rok temu w Nancy zawiera klauzulę wsparcia militarnego na wypadek ataku na którekolwiek z państw. Traktat obejmuje również współdziałanie w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.