Polska Premier o "dziejowej chwili". W środę podpisanie ważnego traktatu Oprac. Kamila Grenczyn |

Tusk o podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią: dziejowa chwila Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk odniósł się do zaplanowanego na środę podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią.

Szef rządu podziękował szefom resortów spraw zagranicznych, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, a także "tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony".

Tusk o "konkretnych rozwiązaniach"

Szef rządu przypomniał, że podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją w Nancy. - To jest strategia, jaką przyjęliśmy, aby zacieśniać, i to na najwyższym dyplomatycznym poziomie, współpracę z tymi państwami, które realnie będą chciały wzmacniać nasze bezpieczeństwo - powiedział premier.

Donald Tusk Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Podkreślił, że w trakcie prac nad traktatem z Wielką Brytanią strona polska zabiegała o "konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju tak, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom". Wskazał, że oba kraje już teraz ściśle współpracują przy pomocy Ukrainie, co - jak zaznaczył - jest powodem, dla którego warto intensyfikować tę współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

Szef rządu dodał, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.

Premier zwrócił uwagę, że w obecnych niestabilnych czasach traktaty z takimi państwami, jak Wielka Brytania i Francja, a także sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i realizacja programu SAFE mają zapewnić Polsce pełne bezpieczeństwo. Dodał, że Polska rozmawia także z Niemcami o bliższej współpracy, także militarnej.

O zaplanowanym na 27 maja podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią Tusk informował na początku maja, po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

Polsko-francuski traktat podpisany rok temu w Nancy zawiera klauzulę wsparcia militarnego na wypadek ataku na którekolwiek z państw. Traktat obejmuje również współdziałanie w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

OGLĄDAJ: TVN24