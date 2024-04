Tragiczny bilans świątecznych wypadków

Wypadki i ofiary śmiertelne

Jak informuje policja, od 29 marca do 1 kwietnia doszło do 222 wypadków, w których zginęło 28 osób, a 240 zostało rannych. Wśród ofiar wypadków było 12 kierowców, czterech pasażerów, siedmiu pieszych, czterech motocyklistów i jeden rowerzysta. Rok wcześniej podczas Świąt Wielkanocnych doszło do 173 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 203 zostały ranne. W tym roku policjanci zatrzymali też 363 kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym.

Kierowcy na podwójnym gazie

Mimo licznych apeli policjantów problemem na drogach są nadal nietrzeźwi kierowcy. Od 29 marca do 1 kwietnia funkcjonariusze zatrzymali 1155 kierujących na "podwójnym gazie". To o 48 osób mniej niż w ubiegłym roku. Według danych Komendy Głównej Policji przed dwoma laty, podczas czterech okołoświątecznych dni na polskich drogach doszło do 174 wypadków drogowych, w których zginęło 27 osób. Zatrzymano wtedy 1265 nietrzeźwych kierujących. Z kolei w 2021 roku doszło do 153 wypadków, w których zginęły 22 osoby. W 2021 roku policjanci zatrzymali 1069 nietrzeźwych kierujących.