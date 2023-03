Jak pomóc dzieciom, które padły ofiarą hejtu? Psycholog: reakcja w porę może ochronić czyjeś życie

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks poinformowała w piątek wieczorem o śmierci jej syna, Mikołaja. We wtorek odbyły się uroczystości pogrzebowe. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia, śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura. Według szefa państwowej komisji do spraw pedofili Błażeja Kmieciaka rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary pedofila skazanego w procesie, który odbywał się z wyłączeniem jawności ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci.