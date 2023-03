Dziennikarski protest po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa

Po tragicznej śmierci nastoletniego Mikołaja Filiksa, syna posłanki KO Magdaleny Filiks, kilka redakcji zainicjowało wspólny dziennikarski protest, pod którym zbierane są podpisy. Śmierć chłopca "stała się wyzwaniem dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla naszego środowiska, bo mogły się do niej przyczynić działania osób przedstawiających się tak jak my – jako dziennikarze i dziennikarki". "Media publiczne – Radio Szczecin oraz TVP Info – informując 29 grudnia 2022 roku o wyroku z grudnia 2021 roku, dotyczącym osoby skazanej za czyny pedofilskie, zrobiły to bowiem w sposób, który pozwolił na łatwą identyfikację, że ofiarą było dziecko szczecińskiej posłanki" - czytamy.

Posłanka Magdalena Filiks (Koalicji Obywatelskiej) poinformowała w piątek wieczorem o śmierci jej syna, Mikołaja. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia, śledztwo w sprawie śmierci 15-latka prowadzi szczecińska prokuratura. Według szefa państwowej komisji do spraw pedofili Błażeja Kmieciaka, rządowe media na przełomie roku doprowadziły do tego, że identyfikacja syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila okazała się możliwa.

W związku z tą sprawą redakcje OKO.press, "Polityki", Onetu, "Gazety Wyborczej" zainicjowały wspólny dziennikarski protest.

Podpisy pod nim zbierane są indywidualnie, aby każdy przedstawiciel środowiska dziennikarskiego mógł zabrać głos.

Poniżej publikujemy pełną treść dziennikarskiego protestu:

Tragiczna śmierć niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa stała się wyzwaniem dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla naszego środowiska, bo mogły się do niej przyczynić działania osób przedstawiających się tak jak my – jako dziennikarze i dziennikarki. Media publiczne – Radio Szczecin oraz TVP Info – informując 29 grudnia 2022 roku o wyroku z grudnia 2021 roku, dotyczącym osoby skazanej za czyny pedofilskie, zrobiły to bowiem w sposób, który pozwolił na łatwą identyfikację, że ofiarą było dziecko szczecińskiej posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks.

Jako dziennikarki i dziennikarze jesteśmy oburzeni tak rażącym brakiem zasad i odpowiedzialności za słowo.

Atak podjęły media publiczne i tzw. prawicowe, wypowiadali się politycy PiS, w mediach społecznościowych pojawiły się obrzydliwe insynuacje pod adresem rodziny posłanki. Wiele wskazuje, że uderzenie w polityczkę i jej syna, miało posłużyć do skompromitowania opozycji.

Wyrażamy nadzieję, że - nawet jeśli nie jest to możliwe w obecnych warunkach politycznych – w przyszłości dojdzie do pełnego wyjaśnienia, jak było możliwe tak skandaliczne naruszenie zasad etyki dziennikarskiej, oraz do ukarania osób odpowiedzialnych za rażące złamanie podstawowych reguł naszego zawodu. W szczególności mamy tu na myśli redaktora naczelnego Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego, autora pierwszego materiału, który rozpoczął tragiczną w skutkach nagonkę na posłankę Filiks i jej najbliższych, ale także inne osoby, które brały i wciąż biorą udział w tym procederze.

Podpisując ten apel, wzywamy do tego, żeby do czasu wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych, nie przyjmować zaproszeń do programów TVP, TVP Info, a także Radia Szczecin. Nawet w najbardziej rozgorączkowanej rzeczywistości politycznej musimy stawiać sobie granicę - jest nią krzywda niewinnego człowieka, w szczególności dziecka.

Zachęcamy dziennikarzy i dziennikarki wszystkich mediów, od ogólnopolskich po lokalne i branżowe, do indywidualnego podpisywania tego protestu.

Informację o podpisaniu protestu prosimy wysyłać na adres protest@oko.press, podając swoje imię nazwisko, miejscowość i redakcję/afiliację dziennikarską.

Jak czytamy na stronie OKO.press, pod apelem podpisali się między innymi:

Jacek Amsterdamski, WP.PL Jerzy Baczyński, Tygodnik "Polityka" Seweryn Blumsztajn, Towarzystwo Dziennikarskie Kamila Ceran, Radio TOK FM Wojciech Cieśla, Fundacja Reporterów Mikołaj Chrzan, "Gazeta Wyborcza" Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press Wojciech Czuchnowski, "Gazeta Wyborcza" Dariusz Ćwiklak, "Newsweek" Michał Danielewski, OKO.press Anna Gielewska, Fundacja Reporterów Maciej Głogowski, Radio Tok FM Roman Imielski, "Gazeta Wyborcza" Mariusz Jałoszewski, OKO.press Mariusz Janicki, Tygodnik "Polityka" Leszek Jażdżewski, Liberte! Paweł Kapusta, WP.PL Łukasz Kijek, Gazeta.pl Karolina Lewica, TOK FM Marcin Kowalczyk, "Fakt" Michał Krasucki, Radio ZET Jarosław Kurski, "Gazeta Wyborcza" Łukasz Lipiński, Tygodnik "Polityka" Paweł Ławiński, Onet.pl Bianka Mikołajewska, WP.PL Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press Paweł Moskalewicz, Dwutygodnik "Forum" Andrzej Olejniczak, "Newsweek" Monika Olejnik, TVN Jan Ordyński, Towarzystwo Dziennikarskie Piotr Pacewicz, OKO.press Zbigniew Pendel, Tygodnik "Polityka" Michał Samul, TVN24 Tomasz Sekielski, "Newsweek" Andrzej Skworz, "Press" Aleksandra Sobczak, "Gazeta Wyborcza" Piotr Stasiński, "Gazeta Wyborcza" Agata Szczęśniak, OKO.press Marek Twaróg, redaktor naczelny Press.pl Bartosz Węglarczyk, Onet.pl Bartosz Wieliński, "Gazeta Wyborcza" Jacek Żakowski, Tygodnik Polityka, TOK.FM Małgorzata Żochowska, Radio ZET Marcin Żyła, "Tygodnik Powszechny"

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autor:akr/adso

Źródło: OKO.press, tvn24.pl