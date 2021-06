"Meteorolodzy są bezsilni, żeby odpowiedzieć, gdzie i kiedy to powstanie"

- Takie zjawiska, gwałtowne unoszenie się powietrza do góry, szczególnie po pięciu dniach wygrzewania się i nawilgacania nad Polską i nad Czechami, są do przewidzenia - zwrócił uwagę dr hab. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Od trzech dni obserwujemy gwałtowne opady, doświadczyliśmy tego w Poznaniu, Toruniu i Krakowie. Ale dzisiaj sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, bo tak naprawdę to gorące powietrze jest spychane w kierunku terenów górskich i wtedy meteorolodzy są bezsilni, żeby odpowiedzieć na pytanie, gdzie i kiedy to powstanie – dodał.

"Takie przypadki będą zdarzać się coraz częściej"

Dr hab. Bogdan Chojnicki podkreślił, że sam moment powstawania trąby powietrznej dzieje się w bardzo krótkim czasie. – Co najgorsze, to formuje się bardzo szybko. Na początku przyjmuje to kształt walca poziomego, później ten walec się odwraca, robi się pionowy i dotyka powierzchni ziemi. Czasami leje wirujące nie dotykają ziemi i wtedy mamy spektakularne zjawisko i czujemy się bezpieczni, ale generalnie, tam, gdzie to się stanie, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć – przyznał.