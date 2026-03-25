Polska

Organizacje dziennikarskie bronią reportera TVN24

Karol Nawrocki zawraca po tym, jak usłyszał pytanie dziennikarza TVN24
Reporter TVN24 Mateusz Półchłopek o reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na jego pytanie o Viktora Orbana
Źródło: TVN24
Zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego w Przemyślu wobec reportera TVN24 było niegodne - oceniło Towarzystwo Dziennikarskie. Apel do prezydenta opublikowała też Rada Polskich Mediów. "Agresja słowna, połajanki, czy kpiny z nazwiska dziennikarza stoją w sprzeczności z powagą urzędu Prezydenta" - napisano.

Wciąż dużo się mówi o tym, jak w poniedziałek w Przemyślu prezydent Karol Nawrocki w nerwowej reakcji zwrócił się do reportera TVN24, który zapytał się o to, czy przeszkadza mu zażyłość między premierem Węgier Viktorem Orbanem a przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

TVN24: rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań
W środę oświadczenia w tej sprawie wydały Towarzystwo Dziennikarskie i Rada Mediów Polskich.

"Nie besztać dziennikarzy"

Towarzystwo Dziennikarskie - organizacja zrzeszająca dziennikarzy założona w 2012 roku - zwróciła się z apelem do prezydenta, który nosi tytuł "Nie besztać dziennikarzy".

"Ze zdumieniem obserwowaliśmy prezydenta Karola Nawrockiego 23 marca w Przemyślu, gdy po konferencji prasowej beształ dziennikarza TVN24, który próbował się dowiedzieć o sens spotkania prezydenta z premierem Węgier nieukrywającym swojej sympatii dla Władimira Putina. Zachowanie prezydenta uważamy za niegodne. Politycy powinni wysłuchać pytań dziennikarzy i odpowiadać na nie bez agresji i atakowania przedstawicieli mediów" - czytamy w ich oświadczeniu.

Jak zwrócili uwagę autorzy pisma, dziennikarze działają w imieniu społeczeństwa, a ich zastraszanie, ośmieszanie i wyzywanie godzi w prawo do informacji i nie przystoi godności najwyższego urzędu w państwie. Ponadto w swojej wypowiedzi w środę na antenie TVN24 - jak oceniono - szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki wciąż atakował dziennikarza, który zadał pytanie, co świadczy o "braku krytycznej refleksji".

"Towarzystwo Dziennikarskie apeluje o powstrzymanie agresji. Takie zachowania prowadzą do zaniku elementarnego szacunku do Państwa i jego Instytucji. A właśnie o ten szacunek dbać powinni reprezentanci władzy i pracownicy jej biur" - napisano w oświadczeniu.

"Obowiązkiem dziennikarza jest pytać"

Swój apel wystosowało też prezydium Rady Polskich Mediów. To istniejąca od 2023 roku organizacja powołana z inicjatywy redaktorek i redaktorów naczelnych, która działa w celu wspierania i podkreślenia roli wolności słowa. Jak czytamy w ich oświadczeniu, zadawanie pytań jest jednym z instrumentów pracy dziennikarskiej.

"To właśnie zrobił nasz kolega, reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Tak jak obowiązkiem dziennikarza jest pytać, tak obowiązkiem, a nie dobrą wolą polityka, jest na te pytania odpowiadać. Agresja słowna, połajanki, czy kpiny z nazwiska dziennikarza stoją w sprzeczności z powagą urzędu Prezydenta RP i nie przynoszą chluby jego współpracownikom" - napisano.

"Rada Polskich Mediów solidaryzuje się z Mateuszem Półchłopkiem i apeluje do Prezydenta RP oraz jego współpracowników o uszanowanie roli dziennikarzy w systemie demokratycznym" - czytamy.

Pytanie, atak i reakcja

W poniedziałek Karol Nawrocki i Tamas Sulyok, prezydent Węgier, wystąpili wspólnie w Przemyślu z ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Po wystąpieniu obu prezydentów reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Nawrocki po pytaniu oddalił się wraz z węgierskim prezydentem od mównicy, ale po chwili skierował się w stronę dziennikarzy. - O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - zwrócił się uniesionym głosem do reportera TVN24. - Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

Źródło: TVN24

W trakcie swojego wystąpienia w Przemyślu Karol Nawrocki nazwał Władimira Putina "zbrodniarzem wojennym" oraz zagrożeniem dla wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. W tym kontekście mówił, że "w przyjaźni i w rodzinie" są rzeczy, "z którymi nie musimy się zgadzać" - przyznając, że są różnice w podejściu do Rosji między Polską a Węgrami.

Prezydent nie określił jednak, jak on sam ocenia obecnie postawę Viktora Orbana wobec Władimira Putina. Jest to istotne także w kontekście tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku. Wówczas, w listopadzie, Nawrocki odwołał swoje spotkanie z premierem Węgier, gdyż kilka dni wcześniej Orban spotkał się z Putinem w Moskwie. Taki powód podał wówczas Zbigniew Bogucki - nazywając ponadto przywódcę Rosji "zbrodniarzem".

Kropka nad i

Bogucki broni Nawrockiego

W środę szef kancelarii prezydenta bronił swojego przełożonego. - To bardzo zdrowe, racjonalne, mądre zachowanie prezydenta wobec jednego z dziennikarzy, zresztą państwa stacji (...) było odpowiedzią na próbę manipulacji - powiedział Zbigniew Bogucki w rozmowie z Konradem Piaseckim.

- Mamy do czynienia z zachowaniem pana, który zachowuje się nie jak półdziennikarz, tylko jak ćwierćdziennikarz. I mam prawo tak określić. Mówię o jego zachowaniu, nie odnoszę się do osoby - oświadczył.

Kiedy Piasecki dopytywał, czy to żart z nazwiska Mateusza Półchłopka, Bogucki zaprzeczył, przekonując, że mówi o zachowaniu dziennikarza, które jest w jego opinii "po prostu niegodne w stosunku do głowy państwa".

Źródło: TVN24

To, co wydarzyło się w Przemyślu, jest też szeroko komentowane przez polityków. "Proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, panie prezydencie. To nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

"Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, szczególnie w sytuacji, kiedy zachowanie polityka budzi wątpliwości. Przypominamy pytanie naszego reportera: Panie prezydencie, czy Panu już nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem? Obrażanie i atak na dziennikarza nie spowoduje, że przestaniemy zadawać to pytanie" - napisała stacja.

Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
