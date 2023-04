Prezesi izb rolniczych domagają się ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. "Oczekujemy szybkich rozwiązań"

Wielu rolników oczekuje szybkich rozwiązań, takich, które pomogą im przetrwać do żniw i po żniwach, jak również systemowych - mówił w piątek prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Wraz z prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych przekazali premierowi pismo z postulatami. - Obowiązek wprowadzenia cła na towary sprowadzone z Ukrainy, surowce rolne i przetworzone powinien wrócić do stanu sprzed 1 czerwca 2022 roku - podkreślał Szmulewicz.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz na konferencji prasowej przed KRPM dziękował "wszystkim kolegom, którzy dzisiaj strajkują i naświetlili ten ogromny problem". - To dzięki nim jest tak duże zainteresowanie wszystkich i wszyscy czują potrzebę rozwiązania problemu - dodał. - Dzisiaj chyba można to nazwać nawet takim powstaniem chłopskim małym, bo rolnicy, chłopi dzisiaj wychodząc na drogi martwią się o dwie rzeczy: o byt swoich gospodarstw, ale także boją się o przyszłość i losy kraju - mówił.

Jak mówił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, "obowiązek wprowadzenia cła na towary sprowadzone z Ukrainy , surowce rolne i przetworzone powinien wrócić do stanu sprzed 1 czerwca 2022 roku". Dodał, że prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych opowiadają się za rozwiązaniem, zgodnie z którym "20 procent z cła pozostaje w kraju, do którego towar wpłynął a 80 procent w ramach pomocy humanitarnej, wojskowej i innej wraca na Ukrainę".

Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej: w portach gdańskich zalega około stu tysięcy ton zboża

- Od dzisiaj od północy został uruchomiony tranzyt zbóż przez nasz kraj. Ale jeżeli ten tranzyt pójdzie dzisiaj do naszych portów, to nie rozładuje to sytuacji, która jest w naszych gospodarstwach, magazynach, ponieważ zboże i produkty ukraińskie wejdą w konkurencję z naszymi produktami - mówił Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.

- Owszem jesteśmy za tranzytem przez nasz kraj, ale tylko i wyłącznie kołowym do naszych zachodnich, bądź południowych granic, po to, żebyśmy mogli opróżnić nasze porty w Gdańsku - dodał.

Postulaty prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych

W piśmie przekazanym szefowi rządu prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych wskazują, że należy między innymi: "objąć ukraińskie produkty rolno-spożywcze jako produkty wrażliwe, które przekraczają granicę i wjeżdżają na teren Polski systemem SENT przez Krajową Administrację Skarbową, czyli pełnym monitoringiem", "ujawnić wszystkie firmy zajmujące się skupem zbóż i rzepaku z Ukrainy, a tzw. zboże techniczne wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem; jeśli sprzedane zostało na cele konsumpcyjne zastosować surowe kary w stosunku do podmiotów sprzedających i kupujących".

Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych postulują by "wprowadzić wysokie kary dla nieuczciwych krajowych podmiotów skupujących ukraińskie zboże, by tranzyt faktycznie był tranzytem"; "wprowadzić ciągłe i pełne badania fitosanitarne, pozostałości pestycydów, mykotoksyn i badania weterynaryjne produktów rolno-spożywczych, które wpływają na obszar Polski".

Dodali, że "w tym celu należy przekierować środków budżetowe z CPK na budowę portu zbożowego". "Taka inwestycja da polskim rolnikom szansę na sprzedaż swojego zboża po konkurencyjnej cenie, co z kolei przyczyni się do rozwoju i przetrwania polskiego rolnictwa oraz poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Potrzeba budowy portu wynika z faktu, że do czasu wojny Rosji na terytorium Ukrainy, transport zboża z zachodu Ukrainy odbywał się przez port morski w Kłajpedzie przez Białoruś. Budując port w Polsce można osiągnąć powstanie nowego szlaku eksportu ukraińskiego zboża do Afryki, co będzie szansą rozwoju dla Polski" - czytamy.