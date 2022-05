Tour de Konstytucja znów rusza w Polskę. Druga edycja wydarzenia obejmie 70 miejscowości

Zaproszenie do rozmowy

- Przyjazd tego busa, który stoi za nami, do małej miejscowości jest zawsze wielkim wydarzeniem. To jest sytuacja, w której konstytucja, która na co dzień wydaje się abstrakcyjna, przybliża się do ludzi - mówił profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - Kiedy konstytucja mówi o godności pracownika, mówi o godności pani, która pracuje na kasie w sklepie. I także naruszanie godności tych ludzi jest naruszaniem konstytucji. Kiedy mówi o równości, mówi o równości między kobietami i mężczyznami, o równości ludzi, którzy wykonują tę samą pracę. To jest coś bardzo konkretnego, nie abstrakcyjnego. Życzę powodzenia tej inicjatywie. Będę ją gorąco wspierał - zapewnił prawnik.