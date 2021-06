Ruszył "Tour de Konstytucja". Bodnar: okazja do spotkania, rzeczywistej rozmowy o ustawie zasadniczej

Bodnar: najważniejsze jest to, żeby ten tour stał się okazją do spotkania, rzeczywistej rozmowy o konstytucji

Zaznaczył, że "oczywiście nie każdy z uczestników będzie mógł być na całej trasie". - Ale będziemy starali się zmieniać i dojeżdżać do różnych miejscowości. Ja się wybieram do Częstochowy, Zawiercia, Katowic, Opola, Wrocławia. Prawdopodobnie też do Świnoujścia, być może Trójmiasta - wyliczał. Podkreślił, że "najważniejsze jest to, żeby ten tour stał się okazją do spotkania, rzeczywistej rozmowy o konstytucji".