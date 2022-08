Finał Tour de Konstytucja. Sędzia Juszczyszyn o "burzeniu murów"

Druga edycja Tour de Konstytucja zbliża się do końca. Podczas jej sobotniego finału w Warszawie sędzia Paweł Juszczyszyn mówił, że to wydarzenie "burzy mury". - Najważniejszy mur, który wspólnie burzymy, i on już chyli się ku upadkowi, to jest mur obojętności - stwierdził.

Tegoroczna, druga już, edycja Tour de Konstytucja odbywa się pod hasłem "Z Europą nam po drodze". Organizuje ją Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Tour ma na celu edukację na temat wagi ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywateli oraz powiązaniu konstytucji z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przy okazji promowany jest także zdrowy tryb życia oraz idea wolontariatu.

Sędzia Juszczyszyn: Tour de Konstytucja burzy mury

Tegoroczna edycja rozpoczęła się w czerwcu, a w sobotę po południu w Warszawie odbywa się jej finał. Głos na scenie zabrali między innymi przedstawicielka Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Sper Omnia Katarzyna Szeska oraz olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn, zawieszony przez nieistniejącą już Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

- Jestem Polką, europejką i prokuratorem. Staję przed państwem, żeby się przede wszystkim przed państwem ukłonić, bo spotykaliśmy się już drugi rok. Moi koledzy, (...), przejechali wiele kilometrów, ale tak naprawdę to nie oni byli bohaterami tych spotkań, rozmów, pogadanek, konkursów. Bohaterami byliście państwo, obywatele tego kraju - powiedziała Szeska.

Sędzia Juszyczyszn mówił, że "Tour de Konstytucja burzy mury". - Najważniejszy mur, który wspólnie burzymy, i on już chyli się ku upadkowi, to jest mur obojętności - powiedział.

- Jak nie będziemy obojętni, to zburzy każdy następny mur, który stawiają między nami źli ludzie. Muszę podzielić się swoją dewizą życiową: nie przejmujmy się rzeczami, na które nie mamy wpływu. A jak mamy na coś wpływ, to nie ma sensu się przejmować, tylko ten wpływ trzeba wybierać. I to robimy - kontynuował.

Także on zwrócił się też bezpośrednio do zgromadzonych. - Państwa obecność na Tour de Konstytucja w całej Polsce jest dla nas prawników zobowiązaniem, szczególnie jest zobowiązaniem dla sędziów. Chcę państwa zapewnić, że możecie liczyć na sędziów, bo to nasz obowiązek stać na straży konstytucji - mówił sędzia Juszczyszyn.

