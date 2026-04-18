Polska Morawiecki "niczego się nie boi". Spotkanie w Toruniu, na liście członkowie stowarzyszenia

W piątek Jarosław Kaczyński zapowiedział, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego "miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie".

W sobotę Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami w Toruniu stwierdził, że "nie odczuwa żadnego ultimatum". - Absolutnie niczego się nie boję. Na pewno będziemy realizować nasz plan w ramach Prawa i Sprawiedliwości - zapewnił. Powiedział też, że jest "absolutnie spokojny" o miejsca na liście.

Dopytywany o słowa rzecznika PiS o niezgodności stowarzyszenia ze statutem partii, odpowiedział, że "były pewne komunikacyjne turbulencje między wypowiedzią pana rzecznika a wpisem pana rzecznika".

Z kolei zawieszony w PiS poseł Szczucki określił tą sytuację jako "niepotrzebne budowanie napięcia". - Stowarzyszenie naprawdę w żaden sposób nie koliduje ani ze statutem partii, ani z misją, ani z założeniami politycznymi, doktrynalnymi Prawa i Sprawiedliwości - przekonywał.

Dodał też, że "takie budowanie napięcia przez niektórych polityków, że jakieś ultimatum jest stawiane jest potrzebne".

Wójcikowska: lista gości się pokrywa

Zawieszony poseł PiS Krzysztof Szczucki, opublikował w czwartek na X plakat reklamujący spotkanie. Jest na nim sam Szczucki i Morawiecki. Oprócz tego lista gości obejmuje między innymi Waldemara Budę, Janusza Cieszyńskiego, Michała Dworczyka, Roberta Gontarza, Marcin Horałę i Piotra Muellera.

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska zwróciła uwagę, że w toruńskim spotkaniu biorą udział osoby związane ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. - Te nazwiska pokrywają. Stan na dziś to jest około 40 osób, czyli tych nazwisk jest więcej, ale absolutnie: Mateusz Morawiecki to jest twarz Rozwoju Plus - stwierdziła.

Przypomniała też, że Szczuckiemu z Prawem i Sprawiedliwością jest ostatnio "nie po drodze".

Stowarzyszenie Morawieckiego

Mateusz Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna".

Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni między innymi sytuację wewnątrz ugrupowania. Według dostępnych informacji spotkanie miało na celu "zdyscyplinowanie" byłego premiera, którego działania w ostatnim czasie, jak słyszmy wewnątrz PiS, nie współgrały z linią partii.

Po czwartkowym spotkaniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że dotyczyło ono między innymi bieżących kwestii politycznych oraz wewnętrznych spraw ugrupowania, w tym planów Mateusza Morawieckiego w sprawie jego Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Według Bochenka rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w "bardzo spokojnym tonie". Jednocześnie dodał, że "działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia, jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS".

W sobotnim wywiadzie z RMF FM Morawiecki zapowiedział, że "wstępnie się umówił" na spotkanie z Kaczyńskim w poniedziałek.

