Polska

Morawiecki "niczego się nie boi". Spotkanie w Toruniu, na liście członkowie stowarzyszenia

Politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus w Toruniu
Morawiecki: absolutnie niczego się nie boję
W Toruniu odbyło się w sobotę spotkanie z politykami PiS, na czele z Mateuszem Morawieckim. Choć impreza oficjalnie zorganizowana jest pod szyldem PiS, na liście uczestników znalazły się osoby związane z nowym stowarzyszeniem Morawieckiego - Rozwój Plus. Były premier zapewnił, że "jest spokojny" i będzie realizował swój plan "w ramach Prawa i Sprawiedliwości".

W piątek Jarosław Kaczyński zapowiedział, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego "miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie".

"Miejsca na listach nie będzie". Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego

W sobotę Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami w Toruniu stwierdził, że "nie odczuwa żadnego ultimatum". - Absolutnie niczego się nie boję. Na pewno będziemy realizować nasz plan w ramach Prawa i Sprawiedliwości - zapewnił. Powiedział też, że jest "absolutnie spokojny" o miejsca na liście.

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Dopytywany o słowa rzecznika PiS o niezgodności stowarzyszenia ze statutem partii, odpowiedział, że "były pewne komunikacyjne turbulencje między wypowiedzią pana rzecznika a wpisem pana rzecznika".

Z kolei zawieszony w PiS poseł Szczucki określił tą sytuację jako "niepotrzebne budowanie napięcia". - Stowarzyszenie naprawdę w żaden sposób nie koliduje ani ze statutem partii, ani z misją, ani z założeniami politycznymi, doktrynalnymi Prawa i Sprawiedliwości - przekonywał.

Dodał też, że "takie budowanie napięcia przez niektórych polityków, że jakieś ultimatum jest stawiane jest potrzebne".

Wójcikowska: lista gości się pokrywa

Zawieszony poseł PiS Krzysztof Szczucki, opublikował w czwartek na X plakat reklamujący spotkanie. Jest na nim sam Szczucki i Morawiecki. Oprócz tego lista gości obejmuje między innymi Waldemara Budę, Janusza Cieszyńskiego, Michała Dworczyka, Roberta Gontarza, Marcin Horałę i Piotra Muellera.

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska zwróciła uwagę, że w toruńskim spotkaniu biorą udział osoby związane ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. - Te nazwiska pokrywają. Stan na dziś to jest około 40 osób, czyli tych nazwisk jest więcej, ale absolutnie: Mateusz Morawiecki to jest twarz Rozwoju Plus - stwierdziła.

Przypomniała też, że Szczuckiemu z Prawem i Sprawiedliwością jest ostatnio "nie po drodze".

Politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus w Toruniu
Politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus w Toruniu
Stowarzyszenie Morawieckiego

Mateusz Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna".

Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni między innymi sytuację wewnątrz ugrupowania. Według dostępnych informacji spotkanie miało na celu "zdyscyplinowanie" byłego premiera, którego działania w ostatnim czasie, jak słyszmy wewnątrz PiS, nie współgrały z linią partii.

Morawiecki reaguje na ruch PiS

Filip Czerwiński

Po czwartkowym spotkaniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że dotyczyło ono między innymi bieżących kwestii politycznych oraz wewnętrznych spraw ugrupowania, w tym planów Mateusza Morawieckiego w sprawie jego Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Według Bochenka rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w "bardzo spokojnym tonie". Jednocześnie dodał, że "działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia, jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS".

W sobotnim wywiadzie z RMF FM Morawiecki zapowiedział, że "wstępnie się umówił" na spotkanie z Kaczyńskim w poniedziałek.

Inicjatywa Morawieckiego, ultimatum Kaczyńskiego. "Nie zrobię wszystkiego w imię tego, by tylko znaleźć się na liście"

Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław Kaczyński
Czytaj także:
Obszar geotermalny w Toskanii
Odkryli ogromny zbiornik z magmą. Ma pojemność jak superwulkan Yellowstone
METEO
imageTitle
Kibice wybierający się na mundial będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni
EUROSPORT
shutterstock_2491807625_1
Blady strach padł na banki. Oto powód
Łukasz Figielski
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Fałszywi policjanci napadli 67-latka. Łupem padło ćwierć miliona złotych
Lublin
Seryjny podpalacz zatrzymany przez policję
67-latek podpalał kontenery. Został nagrany przez monitoring
Białystok
W sprawie czynności prowadzi policja i prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych
WARSZAWA
Akcja służb w Wólce Kosowskiej
Akcja służb w centrum handlowym. Skontrolowano 630 osób
WARSZAWA
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Ataki na statki w cieśninie Ormuz
BIZNES
imageTitle
Apoloniusz Tajner znów chce być prezesem PZN. Nasze ustalenia
EUROSPORT
imageTitle
Przez sezon na jednej nodze. Narciarka ujawnia szokującą prawdę po operacji
EUROSPORT
Sw@da
Sw@da o "Podlasie bounce": to połączenie bardzo wielu tradycji
25 lat TVN24
imageTitle
Pechowy zakręt. Marczyk wpadł w poślizg
EUROSPORT
Peter Magyar
Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie
BIZNES
Nathalie Baye
Nie żyje Nathalie Baye
Kultura i styl
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity
WARSZAWA
Kolorek o urokach gwary podlaskiej
"Dla mnie się tak marzy, żeby wyprowadzić się do Krynek"
25 lat TVN24
Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu z motocyklem na drodze krajowej nr 46
Tragiczny wypadek na prostej drodze. Nie żyje motocyklista
Opole
imageTitle
Gdzie oglądać debiut Antoniego Kowalskiego w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii
"Najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem"
METEO
shutterstock_1816225133
Port nad Bałtykiem trafiony dronami. Wybuchł pożar
Świat
Kobieta była kompletnie pijana
20-latek zatrzymał pijaną matkę z dziećmi. "Chciałem się zrehabilitować"
Lublin
shutterstock_2668499347
Problem z paliwem. Wstrzymują loty
BIZNES
27 min
pc
Tomasz Organek o życiu na Podlasiu: poznałem tam wszystko, za czym dziś tęsknię
Monika Olejnik. Otwarcie
Zondacrypto, kryptowaluty
Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Fuja: można się domyślać, jakich wątków dotyczy
Polska
Ogień szybko rozprzestrzenił się na dachu budynku
Dom stanął w ogniu. Mieszkańcy ewakuowani
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna wybił szybę i najadł się ciast
Włamał się do piekarni, aby najeść się ciast
Lublin
imageTitle
Seria Świątek przerwana. Pierwszy taki przypadek od 2019 roku
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz
BIZNES
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Morawiecki "absolutnie spokojny". Umówił się z Kaczyńskim
Polska
Scott Bessent
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Rosję
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica