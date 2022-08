Patrycja i Grzegorz Markowscy wystąpią w Sopocie. "To jest zawsze takie święto dla nas"

Zbliża się Top of the Top Sopot Festival. Na scenie w Operze Leśnej pojawią się między innymi Patrycja i Grzegorz Markowscy. - To jest zawsze takie święto dla nas, to jest coś wyjątkowego - mówiła wokalistka. Jej ojciec, frontman zespołu Perfect przyznał, że koncerty w Sopocie zawsze były "na najwyższym poziomie i do tego żeśmy się przyzwyczaili". Całość festiwalu będzie można oglądać na antenie TVN.

Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia. Zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki, przyjadą również goście z zagranicy. Całość będzie można oglądać na antenie TVN.

Otwierający wieczór festiwalu upłynie pod hasłem #YOU ARE THE CHAMPIONS. Na scenie Opery Leśnej wystąpi wtedy między innymi Patrycja Markowska.

Markowscy pojawią się w Sopocie. "To jest zawsze takie święto dla nas"

Markowska i jej ojciec, wokalista zespołu Perfect Grzegorz Markowski, który również pojawi się na wydarzeniu, rozmawiali w środę w reporterem TVN24 Adrianem Mielnikiem. Pytany, za co artyści kochają festiwal w Sopocie, Markowski wskazywał, że "oprawa tego jest na najwyższym poziomie". - Nawet jak w PRL-u, przaśnym i biednym, zdarzały się potknięcia, koncerty nie do końca zorganizowane, oświetlone czy oprawione akustycznie, to w Sopocie zawsze było to na najwyższym poziomie i do tego żeśmy się przyzwyczaili - wyjaśniał. Jak mówił lider zespołu Perfect, event w Operze Leśnej to podsumowanie piosenki europejsko-światowej.

Grzegorz Markowski i jego córka Patrycja Markowska wystąpią na Top od the Top Sopot Festiwal. Cała rozmowa z artystami TVN24

- Ja pamiętam koncert Whitney Houston, którą słuchałam w dzieciństwie i jak ją usłyszałam na tej scenie, to myślałam, że zemdleję - wspominała natomiast Patrycja Markowska. Podkreśliła, że "zawsze muzyka na żywo to jest coś innego niż słuchanie płyt, to jest kontakt z publicznością". - A jeszcze jak jest taka oprawa - dodała.

Jak mówiła artystka, występ w Sopocie "to jest zawsze takie święto dla nas, to jest coś wyjątkowego".

Na koniec rozmowy Markowscy wspólnie zaprosili "muzycznie" na koncert. - Chciałbym być z tobą, chciałbym być z tobą jeszcze - zaśpiewali.

Top of the Top Sopot Festival 2022 TVN

Autor:akr/tam

Źródło: TVN24