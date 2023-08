Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Bursztynowy Słowik przyznany

Nagroda Bursztynowego Słowika trafiła do Kwiatu Jabłoni, który porwał publiczność swoim występem na Top of the Top Sopot Festival 2023. Drugiego dnia festiwalu na deskach Opery Leśnej wybrzmiały wcześniej największe polskie przeboje, między innymi w wykonaniu Lady Pank, Agnieszki Chylińskiej czy Kayah.

Hasło przewodnie drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 to #SUMMER VIBES. Jako pierwszy przed widownią w Operze Leśnej i przed telewizorami wystąpił zespół Lady Pank, wykonując jedne ze swoich największych hitów - "Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona" i "Tacy sami".

Lady Pank rozgrzał publiczność Andrzej Jackowski/PAP

Publiczność bawiła się też przy przebojach Agnieszki Chylińskiej, która zaśpiewała między innymi "Kiedy powiem sobie dość" w nowej, balladowej aranżacji.

Agnieszka Chylińska zaśpiewała kilka swoich przebojów Andrzej Jackowski/PAP

Innymi wykonawcami tego wieczora byli ponadto Kayah, Ewa Farna, Cleo, Blue Café, Wilki, Joanna Jakubas, Mesajah, Łukasz Zagrobelny, Margaret oraz Lisha & The Men.

Bursztynowy Słowik przyznany

Drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 wręczono jednak przede wszystkim nagrodę Bursztynowego Słowika. Nominowani do niej byli Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens, którzy zaprezentowali swoje utwory wydane w ostatnich dwunastu miesiącach.

President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN Kasia Kieli oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski o nagrodzie Bursztynowego Słowika Top of The Top Sopot Festival 2023, prod. Festival Group, 2023

Finalnie Bursztynowy Słowik trafił do Kwiatu Jabłoni.

Kwiat Jabłoni w rozmowie z reporterem TVN24 Adrianem Mielnikiem TVN24

Wydarzenie poprowadzili Marcin Prokop, Wojciech Łozowski i Mery Spolsky.

Autor:akr//mm

Źródło: TVN24