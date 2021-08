20 lat TVN24. Koncert jubileuszowy na Top of the Top Sopot Festival 2021. "Nie ma drugiej takiej stacji"

Zwieńczeniem Top of the Top Sopot Festival 2021 był jubileuszowy koncert z okazji 20-lecia TVN24. To nie tylko plejada wybitnych artystów na scenie, ale także sentymentalna podróż w czasie, ubarwiona licznymi wspomnieniami, anegdotami, a przede wszystkim emocjami, które od lat możemy dzielić razem z Państwem. Za co serdecznie dziękujemy.

Top of the Top Sopot Festival 2021 to były trzy dni niezwykłych muzycznych przeżyć i doskonałej rozrywki. W czwartek koncert miał jednak charakter wyjątkowy - był to jubileusz 20-lecia TVN24.

Na scenie razem z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza i Nikoli Kołodziejczyka wystąpili między innymi: Kayah, Agnieszka Chylińska, Kasia Nosowska, Ewa Bem, Brodka, Sylwia Grzeszczak, Natalia Przybysz, Viki Gabor, Krzysztof Zalewski, Organek, Fisz Emade Tworzywo, Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Raz Dwa Trzy, Kortez, Michał Szpak, Paweł Domagała czy Krzysztof Iwaneczko.

Podczas koncertu usłyszeliśmy takie hity jak: "Nie pytaj o Polskę", "Kiedy powiem sobie dość", "Testosteron", "Małe rzeczy","Weź nie pytaj", "Varsovie" czy "Hej wy".

Dziennikarze TVN24 na scenie

Na scenie, oprócz gwiazd muzycznych, pojawili się także licznie dziennikarze TVN24.

Monika Olejnik i Piotr Kraśko

Publiczność i telewidzów przywitali Monika Olejnik i Piotr Kraśko.

- Witam w wolnych mediach - powiedziała prowadząca "Kropkę nad i".

- Polska i miłość, bo to o nich śpiewał Krzysztof Zalewski. Ale też wolność i TVN24 w Sopocie. A wolność jest najważniejsza, bo dzięki temu, że jesteśmy wolni możemy mówić to, co wiemy, że jest prawdą, a wy macie prawo wiedzieć - powiedział Piotr Kraśko, nawiązując do występu Zalewskiego.

- Będziemy z wami do końca świata i jeden dzień dłużej - dodała Olejnik.

Monika Olejnik i Piotr Kraśko na scenie Opery Leśnej

Monika Olejnik: Powiedziałam "witamy w wolnych mediach", a publiczność zareagowała znakomicie. Byłam wzruszona TVN

Na scenie pojawili się także Marta Kuligowska i Andrzej Morozowski.

Marta Kuligowska, Andrzej Morozowski

- Jesteśmy z Andrzejem jak weterani, w TVN24 od samego początku - powiedziała prowadząca program "Polska i Świat".

- Cały czas się czegoś uczymy. Uczymy się w samolocie, w domu. Ostatnio nauczyliśmy się, jak niebezpieczne może być połączenie muzyki i polityki. A właściwie muzyka i polityki - mówił prowadzący program "Tak jest".

Kuligowska: Jesteśmy z Andrzejem jak weterani, w TVN24 od samego początku TVN

Kasia Kieli: największe podziękowania należą się Państwu

Na scenie nie zabrakło też Diany Rudnik i Grzegorza Kajdanowicza.

Diana Rudnik, Grzegorz Kajdanowicz

Zaprosili na scenę Kasię Kieli, przewodniczącą Rady Fundacji TVN oraz prezes i dyrektor zarządzającą Discovery EMEA, a także Katarzynę Kolendę-Zaleską, prezes Fundacji TVN, reporterkę "Faktów" TVN i prowadzącą "Fakty po Faktach" w TVN24.

Kasia Kieli złożyła gratulacje wszystkim, którzy stoją za TVN24. - Tym, którzy są na ekranie i tym, którzy nie są na ekranie, ale bez nich ta stacja by nie istniała. Wszystkim gratuluję i wszystkim bardzo dziękuję - mówiła.

- Ale największe podziękowania należą się Państwu. To dzięki Wam istniejemy. To nie są puste słowa, to nie slogany. Naprawdę naszą misją jest Wam służyć. I wiemy, że możemy na Was liczyć. Każdego dnia, a w tych ostatnich dniach szczególnie. To jest dla nas szczególnie ważne, to ciepło, serdeczność i życzenia, które od Was płyną - kontynuowała.

Kasia Kieli: Największe podziękowania należą się Państwu. To dzięki Wam istniejemy TVN

Fundacja TVN24 wspiera psychiatrię dziecięcą i buduje szpital temu poświęcony

Dyrektor zarządzająca Discovery EMEA mówiła także o ważnej społecznie roli, jaką odgrywa Fundacja TVN.

- Możemy także liczyć na szersze grono, które nas wspomaga, na dziennikarzy, na inne media. Chciałam powiedzieć, że ten dzisiejszy koncert, który tutaj widzimy, jest jednocześnie transmitowany i emitowany w największych portalach, w Onecie, w Wirtualnej Polsce, w Gazecie.pl i w Interii. Bardzo im wszystkim dziękujemy - mówiła dalej.

- W TVN-ie chcemy także pomagać. Fundacja TVN od 20 lat pomaga chorym dzieciom i pomaga służbie zdrowia. Na swoje 20-lecie podjęła się niesamowitej rzeczy, niesamowitego wyzwania. Dla problemu, który naprawdę jest krytyczny, a po okresie pandemii - w szczególności. Wspiera psychiatrię dziecięcą i buduje szpital temu poświęcony - mówiła.

Fundacja TVN zbiera pieniądze na budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Można wesprzeć akcję za pomocą SMS TVN

Kolenda-Zaleska: będziemy pomagać z całych sił i zawsze

Głos zabrała także Katarzyna Kolenda-Zaleska.

- Muszę podziękować za te 250 milionów złotych, które nam Państwo ofiarowali przez te 20 lat. Nie zmarnowaliśmy tych pieniędzy. Pomogliśmy tysiącom dzieci, seniorom, osobom najuboższym, wybudowaliśmy szpitale, wyremontowaliśmy oddziały szpitalne w całej Polsce - wyliczała.

- Dla mnie jako dla reporterki "Faktów" i TVN24 jest oczywiste i jestem pewna, że władza nie odbierze Państwu prawa do wolnego wyboru i wolnych mediów. A jako prezes Fundacji jestem też pewna, że władza nie odbierze Państwu prawa do pomocy, której sama nie zapewnia. Chciałam uspokoić naszych podopiecznych, nie martwcie się, będziemy pomagać z całych sił i zawsze, jesteśmy i będziemy - zapewniła.

- A teraz znów muszę prosić Państwa o pomoc. Te 250 milionów to jest za mało. Chcemy zbudować wielkie, nowoczesne Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. To jest nasza odpowiedź na pocovidowy świat - dodała Kolenda-Zaleska.

Katarzyna Kolenda-Zaleska: będziemy pomagać z całych sił i zawsze TVN

Na scenie pojawili się także Dorota Gardias i Tomasz Sianecki.

- Kiedy dostałam zaproszenie na casting do TVN Meteo, byłam studentką trzeciego roku pedagogiki. Podjęłam to wyzwanie. Ćwiczyłam na starej szafie, która służyła mi za mapę pogodową, a mikrofonem była oczywiście szczotka do włosów - wspominała prezenterka.

- Chciałem być komentatorem sportowym. Poszedłem na próbę kamerową i jedyna rzecz, którą usłyszałem to: "pan ma za okrągłą twarz" - żartował Sianecki.

Tomasz Sianecki: chciałem być komentatorem sportowym TVN

Gardias o pracy w TVN Meteo: Wyjątkowych sytuacji było mnóstwo. Między innymi skok na bungee TVN

Piasecki: dla takich chwil, dla takiej publiczności warto wykonywać ten zawód

Kolejną parą prezenterów podczas specjalnego koncertu jubileuszowego z okazji 20-lecia TVN24 byli Katarzyna Zdanowicz oraz Konrad Piasecki.

Prowadzący "Rozmowę Piaseckiego" i "Kawę na ławę" przyznał, że "dla takich chwil, ale przede wszystkim dla takiej publiczności warto wykonywać ten zawód".

- Stojąc tutaj na scenie dopiero zrozumiałam, czemu artyści tak chętnie wracają do Opery Leśnej w Sopocie - przyznała Zdanowicz.

Konrad Piasecki: dla takich chwil, ale przede wszystkim dla takiej publiczności warto wykonywać ten zawód TVN

Jędrzejowska: weź pytaj, weź się dowiaduj, bo twoim prawem jest wiedzieć

Na scenie zagościli także Anna Jędrzejowska i Piotr Jacoń.

Prowadząca "15 na żywo" nawiązała do utworu "Weź nie pytaj", który chwilę wcześniej śpiewał Paweł Domagała. - A my z przekory dziennikarskiej chcemy powiedzieć – "weź pytaj, weź się dowiaduj, bo twoim prawem jest wiedzieć" - powiedziała.

Z kolei prowadzący "Dzień po Dniu" wrócił wspomnieniami do swojego dzieciństwa, które spędził w Trójmieście. - Wychowałem się parę ulic stąd. Festiwale sopockie jako ten chłopak z Sopotu podsłuchiwałem zza płotu Opery Leśnej - wspominał.

Jacoń: wychowałem się parę ulic stąd. Festiwale sopockie, jako ten chłopak z Sopotu podsłuchiwałem zza płotu Opery Leśnej TVN

Olejnik: od początku pandemii powtarzam szacunek, a nie hejt

Jak zażartował Piotr Kraśko, reasumpcja zdarza się nie tylko w Sejmie. Prezenter wspólnie z Moniką Olejnik ponownie pojawił się więc na scenie. Prowadząca "Kropkę nad i" przypomniała, jak ważne są w codziennym życiu, zwłaszcza w czasie pandemii, szacunek i wzajemna życzliwość.

Olejnik: Od początku pandemii powtarzam szacunek, a nie hejt. Codzienna życzliwość TVN

- Można pisać świetne piosenki do szuflady, ale nie można robić newsów do szuflady. Newsy mają sens tylko wtedy, kiedy Wy jesteście - zwrócił się do widzów Piotr Kraśko.

Kajdanowicz: tak jak my tlenu, tak demokracja potrzebuje wolnych mediów

W swoim kolejnym wejściu Grzegorz Kajdanowicz podkreślał, że "tak jak my tlenu, tak demokracja potrzebuje wolnych mediów". - Bez wolnych mediów nie ma wolnych wyborów i nie ma w ogóle wolności - powiedział.

- To nie jest żadna łaska, żaden prezent, żaden przywilej. To jest nasze wywalczone, zapisane w konstytucji prawo. A Państwo mają prawo czerpać wiedzę z takiego źródła, z jakiego Państwo chcą - dodała partnerująca mu na scenie Diana Rudnik.

Kajdanowicz: tak jak my tlenu, tak demokracja potrzebuje wolnych mediów TVN

Konrad Piasecki podczas swojego kolejnego pobytu na scenie zwracał uwagę, że telewizja jest pracą zespołową.

Katarzyna Zdanowicz przyrównała pracę w telewizji do góry lodowej. Widzowie widzą szczyt, ale nie widzą tego, co pod wodą. – Ten szczyt to jest ledwie kilka procent tego, co dzieje się pod powierzchnią. Jesteśmy na samym szczycie, ale to nie tylko my – dodała.

Piasecki: telewizja jest pracą zespołową i jak bardzo jesteśmy uzależnieni od tych, których Państwo na co dzień nie widzicie TVN

Anna Jędrzejowska mówiła, że w pracy dziennikarza "najważniejszy jest bagaż doświadczeń".

- My to zawodowe często dzielimy z Państwem. Dzięki Państwu je zyskujemy, choć często dla Państwa to są doświadczenia życiowe, również koszmarne - mówiła.

- Z zawodem dziennikarza tak być powinno, żeby w powodzi tematów umieć dostrzec osobistą historię, a często ten wzrok nam się wyostrza za sprawą naszych osobistych doświadczeń. Ja tak miałem – miałem tak, kiedy rozmawiałem z rodzicami osób transpłciowych. Wiele godzin przegadaliśmy i oni stali się bohaterami, mam nadzieję, że również waszymi. Ktoś kiedyś powiedział mi, że wszyscy powinniśmy walczyć o prawa mniejszości, bo wszyscy, każdy z nas może się tą mniejszością stać - mówił Piotr Jacoń.

Michał Samul: nie ma drugiej takiej stacji

Na zakończenie koncertu na scenę wyszli wszyscy dziennikarze, którzy wystąpili w Sopocie.

Redaktor naczelny TVN24 Michał Samul podziękował zarówno załodze, która tworzy TVN24, ale także widzom, którzy oferują "coś bardzo cennego, oferują swoje zaufanie, swój czas, swoją uwagę".

- Dziękuję Wam za to, że przez te 20 lat zbudowaliście niesamowitą stację, której tak bardzo zaufały miliony Polaków. Stację, której wyników oglądalności, ale przede wszystkim pozycji w sercach widzów zazdroszczą nam w całej Europie i świecie, bo nie ma drugiej takiej stacji - powiedział redaktor naczelny TVN24.

Mówiąc o obecnych na scenie dziennikarzach, Michał Samul zwrócił uwagę, że "to jest tylko ułamek tej ponad tysiącosobowej grupy, która codziennie od świtu do zmierzchu, w kraju i poza granicami, w upale i mrozie ciężko pracuje dla widzów". - Nawet w tej urodzinowej chwili duża część z nas jest w pracy - zauważył.

Redaktor naczelny TVN24 o "najwspanialszym urodzinowym prezencie"

- Myślę, że warto oglądać TVN24, codziennie mamy dla Was całą prawdę, całą dobę. A teraz bardzo istotne jest to, że "Twoim prawem jest wiedzieć". I nikt nie może Polakom nawet próbować zabierać tego prawa - mówił dalej redaktor naczelny TVN24.

- Dziękuję w imieniu TVN24 za Waszą obronę wolności słowa, za obronę wolnych mediów. To wsparcie, które dostaliśmy od Was, to był największy, najwspanialszy urodzinowy prezent. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dumni z naszej ciężkiej pracy, z naszych zawodowych zasad, z naszej postawy, po prostu z TVN24 - podkreślił

Michał Samul: dziękuję wam za to, że przez te 20 lat zbudowaliście niesamowitą stację TVN

Autor:mjz/kg

Źródło: TVN24