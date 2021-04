Źle zabezpieczył ładunek. Kontener mógł runąć na chodnik

- Policję powiadomiła postronna osoba. Kierowca chodził wokół i nie bardzo wiedział, co ma robić – mówi starszy sierżant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

W poniedziałek (12 kwietnia) na jednej z ulic w centrum tego miasta zaparkowała ciężarówka, której kontener wyglądał tak, jakby miał za chwilę runąć na chodnik. - Na szczęście do niczego takiego nie doszło. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdyby ktoś akurat przechodził, a kontener się przechylił. Kierowca w porę zorientował się, że coś jest nie tak i zatrzymał pojazd – zaznacza policjantka.