Zimoch zawieszony. Wiceszef Polski 2050: decyzja nie była jednogłośna

W niedzielę wieczorem poseł Tomasz Zimoch przekazał, że został zawieszony w prawach członka klubu Polska 2050 na miesiąc. "Właśnie przeczytałem sms od przewodniczącego klubu - 'Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca'. Nic to nie zmienia - będę sobą" - napisał Zimoch w serwisie X.

Wiceszef klubu Polska 2050 Bartosz Romowicz powiedział w poniedziałek, że decyzja o zawieszeniu posła Zimocha nie była jednogłośna. Dodał, że on sam głosował przeciw. - W głosowaniu było 5 do 1 - przekazał.

"Polityka to emocje"

Wiceszef klubu Polska 2050 podkreślił, że jest przeciwnikiem tak radykalnych kroków. - Uważam, że więcej spraw można jednak załatwić rozmową - zaznaczył.

- Myślę, że każdy z nas ma jakieś emocje. Polityka to emocje. I myślę, że wyrażanie ich w polityce jest rzeczą normalną - dodał Romowicz.

Tomasz Zimoch (Polska 2050) Źródło: Rafał Guz/PAP

Decyzja o zawieszeniu Zimocha zbiegła się z jego krytyką pod adresem marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni dotyczącą ustaleń Radia ZET i "Newsweeka" o wizycie Hołowni w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana.

Do spotkania doszło przed północą na warszawskim Białym Kamieniu. Potem do mieszkania Bielana - jak ustalili fotoreporterzy "Faktu" przyjechał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzień później, w piątek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej ws. rekonstrukcji rządu, w którym udział brał też szef Polski 2050.

Hołownia, odnosząc się do doniesień medialnych o spotkaniu z Bielanem, stwierdził w piątkowym wpisie na X, że "wzmożenie i ekscytacja" związana z jego spotkaniem "nie jest ani uzasadniona, ani wskazana". Jak przekonywał, jest on "jednym z niewielu polityków w Polsce, który regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów".

Wpis Hołowni krytycznie skomentował poseł Zimoch. "Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że 'ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana'. Jest!!! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak" - napisał poseł w serwisie X.

