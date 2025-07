Jak przedstawiać teraz Tomasza Zimocha? "Poseł, dziennikarz, wielki miłośnik tenisa"

Jak przedstawia się Tomasz Zimoch po zawieszeniu w Polsce 2050? "Poseł, dziennikarz, wielki miłośnik tenisa" Źródło: TVN24

Prezydium klubu Polski 2050 zawiesiło na miesiąc w prawach członka posła Tomasza Zimoch. Parlamentarzysta powodów nie ujawnił. Wcześniej Zimoch krytykował marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołownię za wizytę w mieszkaniu eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana, gdzie spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim.

W poniedziałek gośćmi "Faktów po Faktach" w TVN24 byli Tomasz Trela (Lewica) i Tomasz Zimoch.

Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska przyznała, że ma problem z przedstawieniem Zimocha, bo został zawieszony w prawach członka Polski 2050.

Zimoch przedstawił się sam. - Dobry wieczór. Poseł, dziennikarz, wielki miłośnik tenisa. Jazda, jazda, jazda, polska gwiazda Iga Świątek za chwilę najprawdopodobniej rozpocznie mecz - powiedział gość TVN24, nawiązując do dzisiejszego meczu polskiej tenisistki.

Zimoch przyznał, że był "na kortach Wimbledonu i czuje tę atmosferę". - Identyfikujmy się z mistrzyniami, z Igą Świątek, i bądźmy z nią do końca tygodnia - mówił.

Zimoch na pytanie, co dalej po miesięcznym zawieszeniu, mówił w "Faktach po Faktach", że "jest posłem". - Przecież w Sejmie można być także posłem niezależnym - zauważył.

Dopytywany, czy czeka zatem, co się wydarzy w ciągu miesiąca w jego sprawie, odparł: - Nie, ja wiem, co się wydarzy za miesiąc.

Nie uściślił jednak, co ma na myśli. Z kolei na pytanie, dlaczego sam nie odejdzie z klubu, zaznaczył, że "najpierw musi przeanalizować dokładnie decyzję".

- Ale można się spodziewać, żeby już zamknąć ten temat, że jak pan sobie przeanalizuje, to nie będzie pan czekał miesiąca, tylko za tydzień pan powie: à Dieu (z Bogiem - przyp. red.)? - pytała prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska. - Tak, a na razie zapraszam w sobotę i w niedzielę na dyżur poselski we Wrocławiu - odpowiedziach Zimoch.

Zimoch zawieszony w prawach członka Polski 2050

W niedzielę wieczorem poseł Tomasz Zimoch przekazał, że został zawieszony w prawach członka klubu Polska 2050 na miesiąc. "Właśnie przeczytałem sms od przewodniczącego klubu - 'Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca'. Nic to nie zmienia - będę sobą" - napisał Zimoch w serwisie X.

Wiceszef klubu Polska 2050 Bartosz Romowicz powiedział w poniedziałek, że decyzja o zawieszeniu Zimocha nie była jednogłośna. Dodał, że on sam głosował przeciw. - W głosowaniu było 5 do 1 - przekazał.

Podkreślił też, że jest przeciwnikiem tak radykalnych kroków. - Uważam, że więcej spraw można jednak załatwić rozmową - zaznaczył. - Myślę, że każdy z nas ma jakieś emocje. Polityka to emocje. I myślę, że wyrażanie ich w polityce jest rzeczą normalną - dodał Romowicz.

Do sprawy zawieszenia odniósł się też szef Polski 2050 Szymon Hołownia. Powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że sprawa "dojrzewała od bardzo wielu miesięcy". - Ta współpraca nie układała się, mówiąc wprost, najlepiej. Mieliśmy bardzo duży rozjazd opinii z panem Zimochem w różnych sprawach - wyjaśniał.

Podkreślił przy tym, że bardzo szanuje Zimocha, który jest "wspaniałym komentatorem gier zespołowych". - Ale jeśli chodzi o bycie w grze zespołowej, to różnie z tym bywa. Uważam, że to dobra decyzja. Uważam, że właśnie taką decyzję powinniśmy podjąć, żeby dać Tomkowi też czas na to, żeby zadał sobie sam pytanie, czy dalej chce być w tej drużynie, czy nie - mówił Hołownia.

Hołownia o zawieszeniu Zimocha Źródło: TVN24

Krytyka pod adresem Hołowni

Decyzja o zawieszeniu Zimocha zbiegła się z jego krytyką pod adresem marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni dotyczącą ustaleń Radia ZET i "Newsweeka" o wizycie Hołowni w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana.

Hołownia, odnosząc się do doniesień medialnych o spotkaniu z Bielanem, stwierdził w piątkowym wpisie na X, że "wzmożenie i ekscytacja" związana z jego spotkaniem "nie jest ani uzasadniona, ani wskazana". Jak przekonywał, jest on "jednym z niewielu polityków w Polsce, który regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów".

Wpis Hołowni krytycznie komentował poseł Zimoch. "Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że 'ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana'. Jest!!! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak" - napisał poseł.

