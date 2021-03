Tomasz Zimoch odszedł z klubu Koalicji Obywatelskiej. Ozdoba: kończ pan ten mecz, panie Budka

W ostatnim czasie nazwisko Zimocha często przewijało się w kontekście ewentualnych transferów do nowo utworzonego sejmowego koła Polska 2050 Szymona Hołowni.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska, która niedawno przeszła z klubu KO do tego koła, powiedziała we wtorek Polskiej Agencji Prasowej, że nic nie wie o tym, by Zimoch miał pójść w jej ślady.