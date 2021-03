Zimoch: Nie wiem, co będzie za pięć tygodni, za pół roku. Posłowi niezrzeszonemu jest trudno w Sejmie

Nie jestem celebrytą, jestem obywatelem - zapewnił w "Faktach po Faktach" poseł Tomasz Zimoch, który złożył rezygnację z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej. W programie tłumaczył, że jest mu po drodze z tymi, którzy "bez lekceważenia, a z wielką nadzieją i ochotą odnoszą się do każdego, nawet nowo powstałego ruchu społecznego". Pytany o swoje powiązania z ruchem Szymona Hołowni potwierdził, że prowadził z nim rozmowy, ale na dziś pozostaje posłem niezrzeszonym.

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec potwierdził we wtorek, że poseł Tomasz Zimoch złożył rezygnację z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej . Zimoch, znany komentator sportowy, do polityki wszedł w 2019 roku za namową ówczesnego szefa Platformy Grzegorza Schetyny, który zaproponował mu start z miejsca pierwszego listy KO w Łodzi. Otrzymał 47,6 tysięcy głosów. "Od pewnego czasu odnosiłem wrażenie, że koalicja staje się partyjnym ramieniem w sejmie" - tłumaczył teraz swoje odejście.

Zimoch: "nie" dla klubu partyjnego, koalicja jest czymś niezwykłym

- Pomysł Koalicji Obywatelskiej uważam za pomysł znakomity. Kiedy rozmawiałem z Grzegorzem Schetyną, to wręcz byłem zachwycony tym, że nie tylko to ma być klub jednopartyjny, ale oprócz Platformy, jako siły wiodącej, pojawią się w tym klubie osoby, które będą tworzyły koalicję - mówił. - I to nie tylko z innych ugrupowań jak Zieloni, Nowoczesna czy Inicjatywa (Polska), ale także bardzo dużo osób bezpartyjnych - dodał.