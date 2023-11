Kłótnia o "dłoniozachowanie" Zimocha. Wiceminister przeprasza

- Proszę spojrzeć na ten gest, który pokazał wszystkim. To jest gest, który nowo wybrany przez was członek KRS pokazał Polakom. (...) Nowy członek KRS pokazuje, co myśli o 7,5 miliona Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość - atakował Jabłoński.

Porównywał tę sytuację do gestu, który w 2020 roku pokazała w stronę posłów opozycji posłanka PiS Joanna Lichocka . Lichocka została za to ukarana przez komisję etyki.

Zimoch: kłamstwo totalne, będzie pozew

Jeszcze w czasie trwania programu Tomasz Zimoch dołączył do rozmowy telefonicznie i odniósł się do zarzutów Jabłońskiego. - Jeśli pan coś takiego mówi, to jest pan kłamcą totalnym, jest pan osobą pozbawioną jakichkolwiek zasad nie tylko dobrego wychowania. To jest skandal, co pan mówi - powiedział.