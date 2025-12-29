Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nie pierwszy raz zagranica się zastanawia, z kim w Polsce rozmawiać"

29 2000 kropka cl-0032
Siemoniak: to nie pierwszy raz, gdy zagranica się zastanawia, z kim w Polsce rozmawiać
Źródło: TVN24
Sytuacja w sensie konstytucyjnym jest jasna. Politykę zagraniczną prowadzi rząd - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak. Nawiązał w ten sposób do udziału Karola Nawrockiego w rozmowie z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. Uzupełnił jednak, że nie widzi w tym "nic złego", dopóki "jest przepływ informacji" między ośrodkami władzy.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się na Florydzie, aby omówić plan pokojowy, który miałby zakończyć wojnę wywołaną przez Rosję. Później przeprowadzili rozmowę z europejskimi przywódcami. Wziął w niej udział Karol Nawrocki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi

Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi

"W ostatniej chwili Amerykanie zadzwonili do prezydenta, a nie do premiera"

"W ostatniej chwili Amerykanie zadzwonili do prezydenta, a nie do premiera"

Nawrocki zamiast Tuska? "Nie pierwszy raz"

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak był pytany w "Kropce nad i" w TVN24, dlaczego w tej rozmowie nie uczestniczył premier Donald Tusk, skoro dzień wcześniej - wraz z europejskimi przywódcami - rozmawiał z Zełenskim.

- To już jest nie pierwszy raz, gdy świat patrzy i zagranica się zastanawia, z kim w Polsce rozmawiać - odpowiedział Siemoniak. Jak podkreślił, "sytuacja w sensie konstytucyjnym jest jasna". - Politykę zagraniczną prowadzi rząd, premier - wskazał.

Minister zwrócił też uwagę, że "amerykańscy prezydenci są przyzwyczajeni, że kontaktują się z prezydentami". - Zresztą ja nie widzę w tym niczego złego, jeśli jest przepływ informacji (...). To jest tylko kwestia dobrej współpracy, kontaktu i tego, żeby się wymieniać informacjami - stwierdził.

Spotkanie z prezydentem. Siemoniak: czas ten kryzys zamknąć

- To jest nasza wola, żeby przeciąć jedną trudną sprawę, a mianowicie brak nominacji oficerskich w ABW i SKW - powiedział Siemoniak pytany o inicjatywę spotkania z Nawrockim. Z takim wnioskiem wyszedł wraz z wicepremierem, ministrem obrony narodowej.

Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika

Zdaniem gościa TVN24, "ci funkcjonariusze na awanse absolutnie zasługują". Jak podkreślił, "sprawy bezpieczeństwa wymagają współpracy", a "tamta sprawa była wtedy źle załatwiana", kiedy prezydent wzywał szefów służb specjalnych na odprawy.

Przekazał też, że inicjatywa była konsultowana z premierem Tuskiem.

- Zadowolony jestem z tego, że jest odpowiedź rzecznika (prezydenta Rafała Leśkiewicza - red.), że takie spotkanie w styczniu będzie. Czas ten kryzys zamknąć - podsumował Siemoniak.

Co jeżeli przyjdzie Cenckiewicz? Siemoniak: dostosujemy się do sytuacji

Minister był dopytywany, co się stanie, jeżeli w spotkaniu weźmie udział szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, który nie ma dostępu do informacji niejawnych. - To będziemy rozmawiać w formule jawnej - odparł.

- Nie będzie tam informacji zastrzeżonych i o wyższych klauzulach, (...) ale to prezydent zdecyduje w jakiej będzie formule takie spotkanie - doprecyzował i powiedział, że przedstawiciele rządu "dostosują się do sytuacji".

Siemoniak: jeżeli na spotkaniu z prezydentem będzie Cenckiewicz, to będziemy rozmawiać w formule jawnej
Źródło: TVN24

Zapewnił jednocześnie, że prezydent Nawrocki "otrzymuje tajne, ściśle tajne informacje od służb". - Widzę to na co dzień, więc jest dobrze poinformowany. To spotkanie ma trochę inny cel. Będzie spotkaniem w szerszym składzie. Jaka będzie delegacja z prezydentem, trudno mi to ocenić - dodał Siemoniak.

OGLĄDAJ: Siemoniak przed spotkaniem z prezydentem: czas ten kryzys zamknąć
pc

Siemoniak przed spotkaniem z prezydentem: czas ten kryzys zamknąć

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Tomasz SiemoniakKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RPRządRząd Donalda TuskaWojna w UkrainieDonald TrumpWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
imageTitle
Smutek w rodzinie Lukasa Podolskiego. "Na zawsze będziesz żyć w moim sercu"
EUROSPORT
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
METEO
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
BIZNES
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
Odgrodzili się od Rosji. Bariera gotowa
Świat
imageTitle
Nowe informacje po wypadku Joshuy
EUROSPORT
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
BIZNES
Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
"W pięć minut rozstrzygnęliśmy trzy kwestie"
Świat
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
WARSZAWA
Śnieg, noc, opady
Noc z zawiejami i zamieciami. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
pc
Co z notatką z rozmowy Nawrockiego? "Podobno ma dotrzeć jutro"
Polska
shutterstock_2594645557
Tak zmieni się latanie w przyszłym roku
BIZNES
imageTitle
Przedwczesna radość. Dyskwalifikacja zamiast drugiego miejsca
EUROSPORT
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
WARSZAWA
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
METEO
imageTitle
"W Garmisch-Partenkirchen będzie troszeczkę łatwiej"
EUROSPORT
Czołgi Leopard 2 stacjonujące na Łotwie
Rosja "zmieniła zachowanie". "Wielowarstwowe podejście"
Świat
Przed sądem stanie matka skrajnie zaniedbanego 14-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zadał kuzynowi ponad 240 ciosów nożem. Nie odpowie za zabójstwo
Trójmiasto
imageTitle
Nowa rzeczywistość Tomasiaka. "Aż tak bardzo się tym nie przejmowałem"
EUROSPORT
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
BIZNES
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak
Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika
Polska
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
WARSZAWA
imageTitle
Nigeryjskie serce, brytyjskie złoto i cudowne ocalenie. Historia Anthony'ego Joshuy
EUROSPORT
Brigitte Bardot
Tu spocznie Brigitte Bardot. Przed śmiercią zmieniła swoją wolę
Kultura i styl
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
METEO
Karol Nawrocki i Marcin Przydacz
Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi
Polska
imageTitle
Fenomenalny Słoweniec zmiażdżył konkurencję. Udany debiut Tomasiaka
EUROSPORT
Pożar kościoła w Lublinie
Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem
Lublin
PG Silesia, przedsiębiorstwo górnicze
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica