Kropka nad i Tomasz Siemoniak o zatrzymanych nastolatkach: fascynacja, która mogła prowadzić do terroru Filip Czerwiński |

Tomasz Siemoniak o zatrzymanych nastolatkach: fascynacja, która mogła prowadzić do terroru Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek rząd przekazał, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech nastolatków - dwóch 17-latków i 16-latka - powiązanych z międzynarodowymi grupami faszystowskimi. Mieli przygotowywać atak z użyciem materiałów wybuchowych.

- To rzeczywiście poważna sprawa, która rozpoczęła się we wrześniu, gdzie ostatnie zatrzymania nastąpiły kilka dni temu. Pokazująca, że radykalizacja wśród młodych ludzi, poszukiwanie fatalnych wzorców i w ślad za tym idące przygotowania, plany, że to jest nasza realność, to jest nasza codzienność - skomentował w "Kropce nad i" TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Fascynacja, która mogła prowadzić do "terroru"

Według Siemoniaka nastolatkowie mieli "fascynacje nazistowskie, fascynacje Hitlerem, fascynacje zbrodniami i zamiar podejmowania działań". Jego zdaniem ABW należy się szacunek, bo nie tylko udaremniła akt przemocy, ale też "być może uratowała przyszłość tych młodych ludzi".

Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich. - Teraz będą odizolowani, ale nie doszło do niczego najgorszego, co jest tutaj bardzo dużą wartością - przekonywał gość Moniki Olejnik.

Siemoniak podkreślił, że zagrożenie było realne. Wskazał, że w miejscach pobytu zatrzymanych znaleziono "materiały, które mogły służyć do produkcji materiałów wybuchowych". - Więc to nie była jakaś taka ideologiczna fascynacja, tylko fascynacja, która mogła prowadzić do faktycznych działań, do terroru, po prostu do terroru - mówił.

Spór o Trybunał Konstytucyjny i relacje rządu z prezydentem

W programie poruszono też bieżące tematy polityczne. Zdaniem Siemoniaka rozmowy przedstawicieli klubów parlamentarnych z prezydentem na temat kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym "nie przyniosą żadnego rezultatu", jeśli nie będzie w nich uczestniczył także premier. Ocenił, że szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz popełnił "błąd", biorąc w nich udział.

Siemoniak ocenił jako "fatalną" decyzję Narodowego Banku Polskiego o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych TK. - Prezes Glapiński wprowadza Narodowy Bank Polski w partyjną walkę po jednej ze stron. (...) Bardzo szybko prezes Glapiński pokazał tutaj swoją prawdziwą twarz. Jest po stronie PiS-u i angażuje Narodowy Bank Polski, który powinien być bezstronny, apolityczny, zwłaszcza jego prezes, po jednej ze stron - mówił.

Minister zapewnił, że o działaniach policji na terenie Trybunału decyduje sama policja, która zapewnia bezpieczeństwo. Odniósł się także do zwłoki prezydenta Karola Nawrockiego w odwołaniu ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i powołaniu Andrzeja Domańskiego, ministra finansów i gospodarki, na stanowisko wicepremiera.

- Były różne rządy, byli różni prezydenci. Żadnemu prezydentowi nie przychodziło do głowy, żeby paraliżować pracę rządu w taki właśnie sposób, że tygodniami taki wniosek nie jest podpisany. Więc jest to świadome, jest to złe i szkodzi państwu - ocenił Siemoniak.

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