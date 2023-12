Siemoniak o projekcie likwidacji CBA: to kwestia najbliższych kilku tygodni

- To kwestia najbliższych kilku tygodni. Wymaga solidnej dyskusji, analizy i to musi być poważny projekt przedyskutowany ze wszystkimi instytucjami, które zajmują się bezpieczeństwem, korupcją, przestępstwami - powiedział w środę na antenie Radia Zet minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany, kiedy pojawi się projekt likwidacji CBA .

Oprócz tego w policji powinna powstać specjalna struktura a Krajowa Administracja Skarbowa powinna analizować oświadczeni majątkowe i zeznana podatkowe polityków. - To jest dobranie innego narzędzia do walki z korupcją, w mojej ocenie skuteczniejszego - zaznaczył.

Siemoniak był też pytany o to, po co wybrana została nowa szefowa CBA skoro niebawem pojawi się projekt likwidacji tej służby. - Nowa szefowa CBA Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak ma za zadanie kierowanie tą służbą i wykonywanie jej zadań. Raczej bardziej prawdopodobny jest brak podpisu prezydenta co oznacza, że CBA będzie istniało co najmniej półtora roku, do czasu końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, więc pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak po prostu wchodzi jako szefowa CBA i ma działać - ocenił.