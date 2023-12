Siemoniak o likwidacji CBA: zaczęliśmy prace nad projektem

Tomasz Siemoniak, minister koordynator służby specjalnych przekazał, że rozpoczęły się prace nad projektem likwidacji CBA. - Wymaga to kilku tygodni, potem procedura rządowa, uzgodnienia międzyresortowe, potem Sejm, Senat - tłumaczył procedurę w Radiu Plus. - Intencja koalicji jest jasna: walka z korupcją musi być bardziej intensywna i inne instytucje trzeba do tego przygotować - mówił Siemoniak.

Siemoniak: walka z korupcją musi być bardziej intensywna

Tomasz Siemoniak mówił o pracach legislacyjnych w tym obszarze, że projekty nie mogą być "szybkimi wrzutkami". Projekt ma być "porządny, przekonsultowany". - Intencja koalicji jest jasna: walka z korupcją musi być bardziej intensywna i inne instytucje trzeba do tego przygotować - zaznaczył Siemoniak.

Dodał, że będzie proponował, żeby robiło to Centralne Biuro Śledcze Policji lub nowa struktura w policji na wzór CBŚP, tylko dedykowana do walki z korupcją. - Dyskutuję o tym z policjantami, z ekspertami, czy CBŚP powinno się dociążać jeszcze walką z korupcją (...), czy powinna być centralna struktura też do walki z korupcją - wskazał minister koordynator służb specjalnych.

Podkreślił, że CBA nie powinno się zajmować korupcją w małej gminie. - ABW ma takie zadania dziś od samego początku walki z korupcją na stanowiskach kierowniczych. Powinno ten pion mieć wzmocniony - dodał Siemoniak.

Siemoniak o kontrolach oświadczeń majątkowych

Zaznaczył również, że jeżeli chodzi o cały segment, który dotyczy kontroli oświadczeń majątkowych polityków wszystkich szczebli, zeznań podatkowych to powinna się tym zajmować Krajowa Administracja Skarbowa. - Oni to mają w swoich komputerach. Tam powinni być ci, którzy to kontrolują. Wydaje mi się, że jest jakimś marnotrawstwem w skali państwa, że służba specjalna zatrudnia ludzi, którzy setki tych oświadczeń majątkowych sprawdzają, kontaktują się z Krajową Administracją Skarbową, gdy mają wątpliwości - powiedział Siemoniak.

Zapewnił, że "jest otwarty na dyskusje z ekspertami". - W świetle obecnych przepisów KAS ma bardzo dużo możliwości zweryfikowania każdej złotówki, która jest na naszym koncie, czy każdej części majątku - zaznaczył minister koordynator służb specjalnych.

