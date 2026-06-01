Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tomasz Siemoniak o decyzji Wołodymyra Zełenskiego: to utrata serc Polaków

|
Wołodymyr Zełenski
Siemoniak: wszystkie działania powinniśmy podejmować z punktu widzenia polskich interesów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: president.gov.ua
Trzeba zareagować i protestować, natomiast podejmowanie ruchów formalnych wymaga namysłu - powiedział Tomasz Siemoniak w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, komentując możliwość odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Minister koordynator służb specjalnych podkreślił, że w interesie Polski "nie jest zerwanie z Ukrainą".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę "bohaterów UPA". W odpowiedzi na to w piątek prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"

W KULUARACH

W poniedziałek Siemoniak został zapytany o komentarz do deklaracji prezydenta Nawrockiego.

- To, że UPA, zbrodnicza organizacja odpowiedzialna za mordowanie Polaków na Wołyniu, w jakikolwiek sposób jest honorowana, jest absolutnie fatalne. Natomiast wszystkie działania powinniśmy podejmować z punktu widzenia polskich interesów, a polski interes to jest Ukraina walcząca z Rosją, broniąca Europy przed Rosją - ocenił.

Przypomniał, że to prezydent Andrzej Duda wręczył to odznaczenie ukraińskiemu prezydentowi. - Mówił wtedy o tym, że to jest na ręce Zełenskiego, ale też na ręce całego bohaterskiego narodu ukraińskiego. Więc ja powiem tak, zobaczymy. Prezydent [Karol Nawrocki - red.] na razie zwołał kapitułę. Zobaczymy, co się z tą sprawą dalej będzie działo - powiedział.

Ruch MON po decyzji Zełenskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ruch MON po decyzji Zełenskiego

Mikołaj Stępień

Minister podkreślił, że "nie rozumie postępowania Zełenskiego". - To jest fatalny błąd. To jest utrata serc Polaków po prostu, co jest jakby kategorią polityczną, kategorią wojenną, gdzie powinni takie rzeczy ważyć - powiedział. Dodał jednakżę, że my musimy "patrzeć na swoje własne interesy", a "w interesie Polski nie jest zerwanie z Ukrainą i brak wsparcia dla niej".

Siemoniak:  byłoby to fatalne, jeśli w Polsce byłaby wokół tego gra

Zapytany o to, co Ukraina mogłaby zrobić, aby uspokoić nastroje w Polsce, Siemoniak odpowiedział, że "nie chce podpowiadać". - Ja myślę, że to jest zła droga, jeżeli w ogóle funkcjonariusz obcego państwa jakoś poucza przywódców, co powinni zrobić. Zbliża się rocznica Wołynia. Jest duża przestrzeń na gesty ze strony Zełenskiego czy Ukrainy, które mogą trochę poprawić ten nastrój, te relacje po tej decyzji - odparł.

Tomasz Siemoniak
Tomasz Siemoniak
Źródło zdjęcia: TVN24

Na pytanie, co podpowiedziałby Donaldowi Tuskowi w sprawie potencjalnej decyzji w sprawie kontrasygnaty ewentualnego wniosku prezydenta o odebranie orderu Zełenskiemu, Siemoniak podkreślił, że "jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić". - Nie ma takiego wniosku, więc być może jest tak, że ktoś wokół prezydenta Nawrockiego uznał, że to będzie jakiś kłopot dla premiera. Byłoby to fatalne, jeśli tu jeszcze by jakaś w Polsce była wokół tego gra - zaznaczył.

Minister stwierdził też, że "wszelkie nerwowe, emocjonalne ruchy nie są dobre". - Oczywiście trzeba powiedzieć, trzeba zareagować, trzeba protestować, trzeba potępiać. Natomiast podejmowanie takich ruchów, no jednak formalnych, bo to jest odebranie orderu, wymaga namysłu i zważania polskiego interesu - podkreślił.

OGLĄDAJ: Adwokat zatrzymany. "Chciał zaistnieć, przekroczył granicę przestępstwa"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"
Rozmowy na szczycie
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
37 min
shutterstock_2592230605
Trzy choroby, których boją się Polacy. A na co najczęściej umieramy?
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiWołodymyr ZełenskiUkrainaTomasz Siemoniak
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
PKB Polski. Najnowsze dane o pierwszym kwartale 2026 roku
BIZNES
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
Białystok
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Samolot wojskowy wyruszył po Klaudię. Powrót zaplanowano na czwartek
Zdrowie
Tomasz Siemoniak
Sprawa zatrzymanego adwokata. Siemoniak: zdumiewające
Polska
Joanna Uciechowska
Specjalny samolot poleci po chorą Polkę. Mamy rozmowę z mamą
Polska
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie
Opady
Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
METEO
Działka przy Burakowskiej, gdzie mają powstać mieszkania na wynajem
Kolejarze chcą zabudować działkę przy torach
Dariusz Gałązka
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
Tarczyn
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Dwa razy huknęło i zadrżała ziemia. Co się stało w USA
METEO
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
METEO
Burze z gradem i piorunami, zbiorą się ciemne chmury
Ulewy i burze. Alarmy w 14 województwach
METEO
Siedziba Zgromadzenia Ogólnego ONZ
ONZ "bankrutuje". Za problemami finansowymi stoją USA i Chiny
barczewo drv
Samolot wylądował na polu rzepaku. Policja o szczegółach
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Nerwowo na rynku ropy
BIZNES
Dzieci zdemolowały klomby w Górze Kalwarii
"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby"
WARSZAWA
Izraelski atak na południu Libanu
Eskalacja kilka dni po rozmowach. "To musi się skończyć"
6 min
fakty+ sardynia
Zakazane pamiątki z wakacji. Seniorkę będzie to kosztować trzy tysiące euro grzywny
Fakty+
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Drzwi polskiego konsulatu oblane farbą. Władze Nowego Jorku reagują
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory w fatalnym stanie, rozpoczął się remont. Jerozolimskie bez tramwajów
WARSZAWA
Zalana droga N90 w Belgii
30 osób rannych podczas gradobicia i nieprzejezdne drogi
METEO
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
Świat
imageTitle
"Zupełnie inna rzeczywistość" Świątek. Co dalej po porażce w Paryżu?
EUROSPORT
Wypadek pod Siedlcami z udziałem karetki
Roztrzaskany ambulans. Cztery osoby w szpitalu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica