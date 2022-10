Siemoniak: nieobecność ministra czy wiceministra obrony odbieram jako zdystansowanie się od Macierewicza

Siemoniak: zdystansowanie się od Macierewicza

- Na nasz wniosek po raz kolejny zebrała się komisja obrony, bo sam PiS, sam rząd nie uważa za stosowne informować co się dzieje w sprawach działań podkomisji do spraw katastrofy smoleńskiej - powiedział. - Bardzo wyraźnie zwróciliśmy się o to, że ma być minister obrony lub wiceminister. Jest przyjęte w Radzie Ministrów, że ministra zastępuje sekretarz stanu, podsekretarz stanu. Zawsze sekretarz stanu jest obecny na wszelkich posiedzeniach komisji. Dzisiaj akurat nie. Przysłano upoważnienie dla Antoniego Macierewicza, żeby to Macierewicz ocenił podkomisję Macierewicza - kontynuował.