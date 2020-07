Siemoniak: nie trzeba Sherlocka Holmesa, żeby domyślać się, że Sławomir Nowak nadal był inwigilowany

Trudno mi sobie wyobrazić, że 1 października wraz z powrotem Sławomira Nowaka do Polski, gdy domniemane przestępstwa mają miejsce na terenie Polski, nagle CBA przestaje się nim zajmować na wiele miesięcy - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceszef PO Tomasz Siemoniak. - Tu nie trzeba jakiegoś Sherlocka Holmesa, żeby domyślać się, że nadal on był inwigilowany - ocenił. Dodał, że oświadczenie Mariusza Kamińskiego w tej sprawie "w ogóle nie uspokaja"i "brzmi bardzo mało wiarygodnie".

Sąd zdecydował w środę o trzymiesięcznym areszcie dla Sławomira Nowaka , byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL. Dzień wcześniej Nowak usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Ten oraz inne zarzuty dotyczą okresu od października 2016 roku do września 2019 roku, kiedy był szefem ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor.

Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych, wydał w czwartek oświadczenie w tej sprawie. Przyznał w nim, że agenci w śledztwie korzystali z kontroli operacyjnej (to na przykład podsłuchy, dostęp do wiadomości z komunikatorów, czy skryta obserwacja), ale zapewnił, że zakończyła się ona przed 1 października 2019, czyli w momencie, kiedy Nowak przestał być szefem Ukrawtodoru.

Siemoniak: oświadczenie Kamińskiego w ogóle nie uspokaja

Oświadczenie Mariusza Kamińskiego skomentował w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceszef PO Tomasz Siemoniak. - To oświadczenie w ogóle nie uspokaja. Nie ma komisji do spraw służb specjalnych z prawdziwego zdarzenia. Uważam, że takiej sytuacji jak zatrzymanie byłego ministra minister koordynator natychmiast w poniedziałek, powinien poprosić o posiedzenie takiej komisji i przedstawić też posłom opozycji powody i dowody - powiedział.

Według niego, "oświadczenie brzmi bardzo mało wiarygodnie". - Też z tego powodu, że trudno mi sobie wyobrazić, że 1 października wraz z powrotem Sławomira Nowaka do Polski, gdy domniemane przestępstwa mają miejsce na terenie Polski, nagle CBA przestaje zajmować się nim na wiele miesięcy - skomentował.

"Nie trzeba Sherlocka Holmesa"

- Tu nie trzeba jakiegoś Sherlocka Holmesa, żeby domyślać się, że on był nadal inwigilowany. Wydaje mi się skrajnie mało prawdopodobne, że mając na horyzoncie tak poważne przestępstwa, jeśli wierzyć zarzutom, które prokuratura sformułowała, służby machnęły na wiele miesięcy ręką - mówił Siemoniak.

Ocenił również, że to "wycyzelowane przez prawników oświadczenie, że w tym śledztwie nie było inwigilacji, a być może są inne śledztwa, o czym nie wiemy". - Nie chce mi się wierzyć, że służby przestały zajmować się kimś, kto ich zdaniem dokonał poważnych przestępstw - dodał.

- Co takiego się działo od 1 października, co spowodowało, że tyle miesięcy czekano, mając jak można się spodziewać zgromadzone dowody? - pytał.

- Po to jest komisja służb specjalnych, aby takie sprawy nie budziły wątpliwości politycznych. Jeżeli mówimy o byłym polityku, byłym ministrze, osobie, która doradza w kampanii, to nie może być najmniejszych wątpliwości - skomentował.

Zaznaczył, że dla niego "te oświadczenia są bardzo mało wiarygodne". - Nie chcę mi się wierzyć w to, że 1 października odbyło się zebranie w CBA czy u ministra koordynatora i powiedzieli: "no to się już nie zajmujemy na wiele miesięcy Sławomirem Nowakiem". Tak służby po prostu nie działają - mówił.