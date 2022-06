Tomasz Sekielski nowym redaktorem naczelnym "Newsweeka" 

czytaj dalej

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Sytuację na froncie analizował w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Ocenił, że na dalszy bieg wojny wpływ będą miały dwa kluczowe wydarzenia. - I to wcale nie wydarzenia rozgrywające się w łuku donbaskim, a głównie to, co się dzieje na kierunku południowym - podkreślił.