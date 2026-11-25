Polska Protestujący na zimnie, a Tomasz Sakiewicz u kosmetyczki. "Szlag mnie trafił" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Katarzyna Kolenda-Zaleska: mam poczucie, że osoby protestujące przy Trybunale Konstytucyjnym są manipulowane Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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Kolenda-Zaleska komentowała zdjęcie szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza w salonie kosmetycznym, które zrobiła w centrum handlowym położonym niedaleko siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przed którym trwa protest.

- Zobaczyłam taką scenę i postanowiłam ją zarejestrować. Kiedy mówi się o zamachu stanu, upadku demokracji i represjach, ta fotografia niespecjalnie do tego pasuje - powiedziała.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest, a Tomasz Sakiewicz korzysta z salonu kosmetycznego Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Dziennikarka wyjaśniła, że regularnie pojawia się w okolicach Trybunału, aby obserwować protesty i rozmawiać z ich uczestnikami. Ostatnio przygotowywała tam również materiał do "Faktów" TVN.

Kolenda-Zaleska o protestach przed TK

Kolenda-Zaleska podkreśliła, że mimo oznaczeń TVN nigdy nie spotkała się tam z agresją. Jak mówiła, protestuje tam kilkadziesiąt osób, głównie seniorzy z krzyżami i różańcami.

- Naprawdę ich szanuję, bo widzę, że to są głównie starsi ludzie, którzy wierzą w to, w co chcą wierzyć. Są pełni poświęcenia. Przychodzą i stoją tam na zimnie - relacjonowała.

Jej zdaniem widok Tomasza Sakiewicza w salonie kosmetycznym kontrastował z sytuacją protestujących przed Trybunałem. - Szlag mnie jasny trafił, kiedy zobaczyłam szefa tej telewizji, który napędza sobie kasę, rozwalonego w centrum handlowym i robiącego sobie pedicure, podczas gdy ci ludzie stoją na zimnie - powiedziała.

Dziennikarka oceniła, że osoby zgromadzone przed TK są ofiarami propagandy TV Republika. - Mam poczucie, że oni są manipulowani, i nie mam problemu, żeby tak powiedzieć. Ta propaganda jest sączona tym ludziom celowo, po to, żeby dzielić i zarabiać pieniądze - oceniła.

"Oni sami się ośmieszają takimi zdjęciami"

Jak oceniła Kolenda-Zaleska, TV Republika nie pełni funkcji informacyjnej, lecz służy zaostrzaniu politycznego konfliktu.

- To coś na pewno nie jest żadną telewizją, a już na pewno nie informacyjną. To jest po prostu coś stworzonego do siania nienawiści. I na to nie ma zgody. Oni sami się ośmieszają takimi zdjęciami - powiedziała.

Zwróciła również uwagę, że na początku protestu przed Trybunałem pojawiali się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy rozmawiali z uczestnikami i okazywali im wsparcie. Obecnie, jak relacjonowała, polityków PiS już tam nie widać.