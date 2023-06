Tomasz Poręba zrezygnował z funkcji szefa sztabu wyborczego PiS. Politycy komentują

Bochenek: rezygnacja Poręby nie wpływa na ciągłość działania sztabu

Rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "rezygnacja Tomasza Poręby nie wpływa na ciągłość działania sztabu Prawa i Sprawiedliwości i zaplanowany kalendarz działań". - Jesteśmy zdeterminowani, aby walczyć o zwycięstwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a tym samym powstrzymać powrót do władzy tych, którzy Polskę niszczyli, rozkradali, a dzisiaj próbują ją dzielić siejąc nienawiść i negatywne emocje - mówił. Podziękował Tomaszowi Porębie "za ogrom wykonanej pracy w ramach sztabu PiS na przestrzeni ostatnich miesięcy".

Czarnecki: Myślę, że na pewno będzie zagospodarowany. Są nowe wyzwania

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki powiedział w rozmowie z reporterem TVN24, że "bardzo ceni Tomasza Porębę". - Trzeba mu podziękować za wkład pracy, za to co dał w tej kampanii, i myślę, że na pewno będzie zagospodarowany. Są nowe wyzwania, ta kampania będzie się toczyć. Jestem optymistą i wierzę, że te wybory wygramy - powiedział.

Gasiuk-Pihowicz: nawet szef sztabu wie, że ten okręt tonie

- Chyba nawet pan Poręba zrozumiał, że szczuciem na migrantów PiS daleko nie zajedzie i że ten okręt tonie. Właśnie spróbował przesiąść się do szalupy ratunkowej - mówiła posłanka.

Biedroń: Poręba widzi, że miałby prowadzić PiS do przegranej i ucieka

Robert Biedroń z Lewicy w rozmowie z reporterem TVN24 powtórzył słowa Gasiuk-Pihowicz, że "ten okręt tonie", a "Tomasz Poręba jako szef sztabu to widzi i nie chce brać odpowiedzialności za przegraną sprawę".

- Tu żaden reset nie pomoże. Król jest nagi, PiS nie ma pomysłu na kampanię. Poręba, który jest doświadczony, który prowadził PiS do zwycięstw, kiedy widzi, że miałby prowadzić PiS do przegranej, po prostu ucieka - skomentował Biedroń.

Spięcie w obozie władzy

W poniedziałek były rzecznik PiS, a obecnie społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezes Ekstraklasy SA. Marcin Mastalerek skrytykował sztab wyborczy PiS za to, że "przespał kilka ważnych momentów".

- Jeżeli sztab działa od grudnia, jak słyszę, i nie wymyślił (nic) przez te wszystkie miesiące, i nie usłyszał, że Donald Tusk od dwóch miesięcy krzyczy, że będzie szedł w marszu, i nie miał żadnej kontrpropozycji, to znaczy, że przespał - powiedział Mastalerek.

O przedwyborczej sytuacji rządzących mówił też inny były spin doktor partii Adam Bielan. Stwierdził, że "to jest kilka dni, kiedy rzeczywiście PO uzyskała inicjatywę". - Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że my kampanią z roku 2015 nie wygramy wyborów w roku 2023 - dodał.

Bielan: mam nadzieję, że kampanię poprowadzi ktoś, kto podoła zadaniu

Bielan skomentował rezygnację Poręby w sobotę w radiowej Trójce. - Kampanie wyborcze to olbrzymie przeciążenia, olbrzymi stres. Ktoś, kto to obserwuje tylko z zewnątrz, nigdy nie był w sztabie, tego do końca nie zrozumie - mówił.