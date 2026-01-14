"Dragon" na spotkaniu z prezydentem. Kto odpowiadał za uczestników?

Kibice powitani jak żołnierze. Wśród nich Tomasz P. "Dragon" Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki w sobotę, 10 stycznia, wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze w Częstochowie. W niedzielę Szymon Jadczak w Wirtualnej Polsce opisał, że po części dostępnej dla wszystkich doszło do spotkania "w bardziej wyselekcjonowanym gronie", gdzie prezydent wyszedł do oczekujących go kibiców w jednej z sal na Jasnej Górze.

Jednym z nich był - jak napisała WP - Tomasz P., pseudonim Dragon, którego prezydent "serdecznie uścisnął". Mężczyzna to przywódca gangu kiboli Jagiellonii Białystok, skazywany w przeszłości. Jak czytamy, teraz "czeka na wyrok sądu drugiej instancji, po tym, jak w 2024 r. został nieprawomocnie skazany na 6 lat więzienia za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia".

Obrońca Tomasza P. adwokat Rafał Gulko, cytowany w tekście WP, przekazał, że formalnie jego klient "jest osobą niekaraną", ponieważ "poprzednie wyroki uległy zatarciu", zaś "wyrok z 2024 r. jest nieprawomocny". Portal podał, że "sąd na wniosek obrońcy skrócił okres, po którym doszło do zatarcia poprzednich wyroków 'Dragona'".

Rzecznik SOP: nie otrzymaliśmy żadnej listy gości

O kulisach sobotniego spotkania Nawrockiego z kibicami "Gazeta Wyborcza" rozmawiała we wtorek z rzecznikiem Służby Ochrony Państwa pułkownikiem Bogusławem Piórkowskim.

"Informację o tym, że będzie takie spotkanie, dostaliśmy 9 stycznia, czyli dzień przed wydarzeniem. Nie otrzymaliśmy żadnej listy gości. To kancelaria prezydenta w ostatniej chwili typowała osoby, które tam będą. My zabezpieczaliśmy wydarzenie tylko pirotechnicznie" - przekazał.

Piórkowski dodał, że "grono uczestników tego spotkania było zamknięte".

Zdaniem gazety oznacza to, że Tomasz P. został oficjalnie dopuszczony do rozmowy z Nawrockim, a "Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wiedziała, kogo zaprasza".

Redakcja tvn24.pl zwróciła się w środę do rzecznika SOP z pytaniami o szczegóły sprawy. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Kancelaria prezydenta o spotkaniu z Nawrockim

Pytania skierowaliśmy też do Kancelarii Prezydenta RP. Zapytaliśmy, kto ustalał listę uczestników spotkania, czy była to prezydencka kancelaria oraz - jeśli tak - czy informowała o niej SOP.

Biuro Mediów i Listów Prezydenta RP udzieliło nam odpowiedzi: "Spotkanie kibiców z Panem Prezydentem Karolem Nawrockim podczas XVIII Pielgrzymki na Jasną Górę miało charakter otwartego wydarzenia publicznego".

Cytowany w niedzielnej publikacji WP rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz, który był pytany o spotkanie, odpowiedział, że "Pan Prezydent wziął udział we Mszy Świętej, a następnie wygłosił przemówienie do zgromadzonych Pielgrzymów". "Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym z udziałem Prezydenta RP, była okazja do krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań Pana Prezydenta z uczestnikami Pielgrzymki" - dodał.

Leśkiewicz uzupełnił w poniedziałek, że "okoliczności związane ze skazaniem jednego z uczestników sobotniego spotkania na Jasnej Górze nie były panu prezydentowi znane".

Szef MSWiA: to nie jest przypadkowe spotkanie

Z pytaniami zwróciliśmy się w środę też do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

We wtorek jednak szef resortu Marcin Kierwiński mówił w Polskim Radiu, że MSWiA wyjaśnia, czy Służba Ochrony Państwa wiedziała, jakie osoby miały wziąć udział w spotkaniu Karola Nawrockiego.

Ocenił również, że spotkanie prezydenta z Tomaszem P. nie było przypadkowe. - Ten facet na tym spotkaniu nie wygląda, że to jest jakiś gość w dziesiątym rzędzie. To wygląda jak lider środowiska, który wita pana prezydenta. Nie ma wątpliwości, że kancelaria pana prezydenta wiedziała o jego obecności. To nie jest przypadkowe spotkanie na ulicy. I pytanie, czy wiedziała o tym SOP, czy SOP była poinformowana na ten temat - mówił.

Kierwiński zaznaczył, że SOP "nie powstrzyma prezydenta czy żadnej osoby ochranianej przed zrobieniem jakiejś rzeczy, na którą ta osoba ma ochotę". Dodał też, że funkcjonariusze tej formacji są od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale nie aby decydować za osobę, którą chronią.

