Prokuratura wnioskuje o areszt dla czterech zatrzymanych. Wśród nich Misiak i Witucki

Postępowanie w tej sprawie prowadzi szczecińska prokuratura, ale po zatrzymaniu podejrzani zostali przewiezieni do Wrocławia. Dlatego też to do sądu w tym mieście trafiły wnioski o areszt.

Obrońca Misiaka o wniosku o areszt

"Trudno też przypuszczać, by Tomasz Misiak planował ucieczkę. Mój mandant jest osobą publiczną, nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Niezwłocznie po zatrzymaniu przekazał apel do dziennikarzy i wszystkich przedstawicieli świata mediów, aby używać jego pełnych danych osobowych i nie zanonimizowanego wizerunku. Tomasz Misiak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia. Jest do pełnej dyspozycji sądu i prokuratury" - podkreślił adwokat.