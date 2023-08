Tomasz-Marcin Wrona o reportażu "Queer w małym mieście": miałem szczęście do bohaterów i bohaterek

To odważni, świadomi, pełni dumy ludzie, którzy zmieniają swój mały, własny świat - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 Tomasz-Marcin Wrona, autor reportażu "Queer w małym mieście", który dzisiaj ma swoją premierę. Dziennikarz mówił o zmaganiach, ale i odwadze bohaterów swojego materiału. - Jestem przekonany, że oni będą we własnych lokalnych społecznościach dokonywać pięknych zmian, które mam nadzieję obserwować w dalszym ciągu - dodał.

Ludzie, którzy "zmieniają swój mały świat"

- Miałem szczęście do bohaterek bohaterów. Są to odważni, świadomi, pełni dumy ludzie, którzy zmieniają swój mały własny świat - powiedział dziennikarz.

- Jestem przekonany, że gdyby zechcieli zrobić wesele w remizie, to to zrobią. Ale czy ktoś nie obrzuci tej remizy jajkami przy okazji? No to już jest inna kwestia - stwierdził Wrona.