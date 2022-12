Schetyna o sprawie Tomasza L.: To skandal dla państwa. Brak odporności

Wydaje mi się, że to dopiero wierzchołek góry lodowej i będziemy się dowiadywać - wraz z prowadzonym śledztwem - o kolejnych odsłonach tego politycznego skandalu - mówił w TVN24 Grzegorz Schetyna, poseł Koalicji Obywatelskiej. Komentował sprawę zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa Tomasza L., który - jak ujawnili dziennikarze TVN24 - był członkiem komisji likwidacyjnej WSI. - To jest skandal dla państwa. Brak odporności, brak mechanizmów, które dają gwarancję bezpieczeństwa funkcjonowania najbardziej wrażliwych jego części - ocenił Schetyna.

Schetyna: to skandal dla państwa

O sprawie Tomasza L. mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. - Trudno sobie wyobrazić, że to jest możliwe, że to jest prawdziwe, że proces aktywności agenta służb rosyjskich mógł tyle trwać i zaprowadził go w tak ważne, strategiczne dla państwa miejsca - powiedział.

Jak mówił, Tomasz L. "był z tego wewnętrznego kręgu takich twardych prawicowców, którzy najpierw znaleźli się w ekipie, która zamontowała się w urzędzie do spraw kombatantów, potem przeszła do ratusza, tworząc zaplecze dla prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego , a później z rozpędu otrzymywał akceptacje i dostępy, przechodził kolejne procedury legalizacji".

- Później nikt go już nie sprawdzał, bo pochodził z tej wewnętrznej ekipy i wydawało się, że można mieć do niego zaufanie. To rutyna kontrolerów, którzy powinni sprawdzać jego aktywności, słabości, by go weryfikować. Tak się nie stało - powiedział Schetyna.