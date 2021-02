To jest chyba największa z dotychczas orzeczonych suma łączna - odszkodowania i zadośćuczynienia - dla pojedynczej osoby. Ale też i krzywda tego człowieka jest nie do wypowiedzenia - mówił w TVN24 doktor Piotr Kładoczny, karnista z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Komentował wyrok w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania dla Tomasza Komendy.

Po wyjściu z sali rozpraw rozstrzygnięcie komentował mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, który reprezentował Tomasza Komendę. - Wyrok jest oczywiście dobry. Zasądzono odszkodowanie w pełnej wysokości. Natomiast jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to mamy 2/3 żądanej kwoty. Na razie się nie deklarujemy, czy będziemy się odwoływać, czy nie - podkreślił mecenas.

Komenda: pieniądze to tylko zera na koncie, a sprawiedliwości nie ma

"Nie sposób tego wycenić na pieniądze, ale z drugiej strony nie ma innego wyjścia"

Decyzję sądu w sprawie Komendy komentował w TVN24 karnista z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, doktor Piotr Kładoczny. Mówił o tym, czy niesprawiedliwość wobec człowieka da się wycenić. - Nie sposób tego wycenić na pieniądze, ale z drugiej strony nie ma innego wyjścia - powiedział. Jak mówił, odnosząc się do polskiego wymiaru sprawiedliwości, "to jest chyba największa z dotychczas orzeczonych suma łączna - odszkodowania i zadośćuczynienia - dla pojedynczej osoby". - Ale też i krzywda tego człowieka jest nie do wypowiedzenia - dodał.