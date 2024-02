Tomasz Komenda nie żyje

Głuszak: Tomasz Komenda zmarł w wyniku długiej choroby

- Tomek jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych trafił do zakładu karnego, oskarżony o brutalny gwałt i morderstwo nastoletniej dziewczyny. Nie wiedzieć czemu prokuratura to jego posadziła na ławie oskarżonych, a sąd skazał na 25 lat pozbawienia wolności - przypominał.

Jak mówił dalej Głuszak, mniej więcej po 16 latach od początku pobytu Komendy za kratami prokuratorzy, policjant Remigiusz Korejwo, a także on sam, postanowili przyjrzeć się sprawie jeszcze raz. Okazało się bowiem, że w trakcie postępowania prokuratorskiego, które doprowadziło do skazania Komendy, nie zostali wykryci wszyscy sprawcy tamtego zdarzenia.

- Nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko, żeby tego mężczyznę wyciągnąć z zakładu karnego, bo nie powinien tam siedzieć ani dnia dłużej. To była długa droga i droga przez mękę, żeby doprowadzić do wznowienia postępowania w sprawie Tomasza Komendy żeby, wyciągnąć go na warunkowe przedterminowe zwolnienie, żeby nie czekał na całkowite uniewinnienie. W końcu (był - red.) proces, odszkodowanie. No więc wydawało się, że ta historia znajdzie swój szczęśliwy finał, (…), ale niestety Tomasz przegrał z chorobą - mówił dziennikarz.

Ćwiąkalski: wydawałoby się, że po tych 18 latach nareszcie mu się ułoży życie

- Wydawałoby się, że po tych 18 latach nareszcie mu się życie ułoży, tym bardziej, że sytuacja finansowa była w tym momencie korzystna ze względu na uzyskane przez niego odszkodowanie i zadośćuczynienie, ale w rzeczywistości los zgotował mu dalszy ciąg tragedii, która doprowadziła do jego śmierci - powiedział profesor Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Komendy. Wspomniał, że był to bardzo spokojny i sympatyczny człowiek. - Nie słyszałem, żeby on kiedykolwiek podniósł głos, chociaż z drugiej strony wiadomo było, że 18 lat w zakładzie karnym, w bardzo trudnych warunkach, w celach wieloosobowych, gdzie szczególnie źle go traktowano, spowodował jednak zmianę w jego osobowości i trudno było mu się przystosować do warunków życia na wolności - dodał Ćwiąkalski.