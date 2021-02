"To był dla niego bardzo trudny proces. Musiał opowiadać, co go spotkało w zakładzie karnym, jak był traktowany"

Spędziłem z nim parę godzin przed ogłoszeniem tego wyroku, był strasznie zdenerwowany – powiedział w TVN24 reporter "Uwagi" i "Superwizjera" TVN24 Grzegorz Głuszak. Mówił o wyroku przyznającym ponad 12 milionów 811 tysięcy złotych dla Tomasza Komendy, który niesłusznie trafił do więzienia na 18 lat. Sądowa batalia o odszkodowanie i zadośćuczynienie trwała wiele miesięcy. - To był dla niego bardzo trudny proces. On przecież musiał przed sądem opowiadać, co go spotkało tak naprawdę w zakładzie karnym, jak był traktowany – podkreślił Głuszak.

Tomasz Komenda, który niesłusznie skazany spędził w zakładach karnych 18 lat swojego życia, ma otrzymać od Skarbu Państwa ponad 12 milionów 811 tysięcy złotych. Tak zdecydował sąd w Opolu. To najwyższe w polskiej historii zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

"Wydaje mi się, że to jeszcze nie będzie finał tej sprawy"

Dziennikarz Grzegorz Głuszak, reporter "Uwagi" i "Superwizjera", który od lat jest zaangażowany w sprawę Tomasza Komendy, komentował w TVN24 poniedziałkową decyzję sądu.

- To jest może zbyt świeże, ale wydaje mi się, że Tomek raczej odwoła się od tego wyroku – powiedział. - My tak nieformalnie rozmawialiśmy i on mówił, że gdyby to było 15 milionów [złotych – przyp. red.], to pewnie by się zgodził i nie odwołał. Ale pewnie będziemy musieli zapytać o to Tomka – dodał.

Dziennikarz podkreślił, że Komenda "bardzo czekał na ten wyrok". - Spędziłem z nim parę godzin przed ogłoszeniem tego wyroku, był strasznie zdenerwowany. Dzisiaj wydaje mi się, że to jeszcze nie będzie finał tej sprawy. Wydaje mi się, że Tomek na pewno złoży zażalenie do tej decyzji, ale na to musimy poczekać – dodał.

Tomasz Komenda PAP/Krzysztof Świderski

Głuszak: wydaje mi się, że to jeszcze nie będzie finał tej sprawy TVN24

"To był dla niego bardzo trudny proces"

Proces w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia dla Tomasza Komendy rozpoczął się pod koniec lipca 2019 roku. Kilka tygodni później Komenda przed sądem musiał wrócić do lat spędzonych w zakładach karnych.

- To był dla niego bardzo trudny proces – zaznaczył Głuszak. - Bo on przecież musiał przed sądem opowiadać, co go spotkało tak naprawdę w zakładzie karnym, jak był traktowany. Tutaj też były oczywiście opinie psychologów, psychiatrów na jego temat. Ten proces kosztował go bardzo dużo – dodał reporter "Uwagi" i "Superwizjera".

Głuszak: to był dla niego bardzo trudny proces TVN24

Tomasz Komenda PAP/Krzysztof Świderski

Autor:akr//now

Źródło: TVN24