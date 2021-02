"Niech sprawa Komendy będzie nauczką dla wszystkich, którzy funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości"

Kalisz: stwierdzono, że taka kwota za krzywdę moralną jest najbardziej właściwa

- To jest najwyższa kwota zadośćuczynienia w historii polskiego sądownictwa, o której słyszałem – powiedział w rozmowie z TVN24 mecenas Ryszard Karlisz. Zwrócił uwagę na argumentację sądu. - Zrobiono kwerendę i najprawdopodobniej w porównaniu z innymi tego rodzaju wyrokami, właśnie te 18 lat wykonywania kary pozbawienia wolności w strasznych warunkach upoważniło sąd do przyjęcia, że taka kwota zadośćuczynienia za krzywdę moralną jest najbardziej właściwa – tłumaczył.

- Kwota 811 tysięcy złotych odszkodowania, to jest kwota, gdzie udowodniono szkody na majątku Tomasza Komendy, czyli chociażby utracone zarobki. To, co mógłby osiągnąć przez te wszystkie lata, a czego nie zrobił – powiedział Kalisz.

Odnosząc się do faktu, że zasądzona kwota jest niższa niż ta, o którą wnioskował Komenda, były minister spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że "różnica pomiędzy 12 a 18 milionów wydaje się w wartościach bezwzględnych dosyć spora, ale tu, z tego, co powiedział sąd okręgowy, bardzo dokładnie przeanalizowano tę sprawę".

"Niech sprawa Komendy będzie dla wszystkich nauczką"

Kalisz zaapelował do prokuratorów, by "nie iść na skróty". - Żeby nie wykorzystywać prawa karnego do celów politycznych, żeby nie wykorzystywać konkretnych spraw do konferencji prasowych. Chodzi o to, żeby sprawa każdego człowieka i każde orzeczenie stwierdzające winę i wymierzające karę, było sprawiedliwe – ocenił.