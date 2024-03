Uczestniczył w konferencji, wstał z wózka inwalidzkiego

W listopadzie tego samego roku portal Wirtualna Polska napisał że firma Mejzy obiecywała leczenie umierających na raka i stwardnienie rozsiane, chorych na alzheimera, parkinsona oraz inne nieuleczalne przypadłości. Z publikacji wynikało również, że Mejza miał osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Tymczasem metoda nie miała potwierdzenia medycznego. Reporter TVN24 rozmawiał po publikacjach z rodziną , której obiecywano pomoc. Mieli lecieć do Meksyku , by poddać terapii sześcioletnią córkę chorą na mukowiscydozę. Dopiero podczas zbiórki pieniędzy jedno ze stowarzyszeń zwróciło uwagę, że "coś jest nie tak".

W trakcie konferencji Guzowski, który przyjechał na wózku inwalidzkim, w pewnym momencie wstał. - Wiem, że jest wielu lekarzy, albo wszyscy, którzy mają wątpliwości. Wszystko co teraz mówię, powiedziałem i powiem, to nie jest reklama czegokolwiek. Moją jedyną intencją jest pomaganie. Jeżeli ktoś czuje się albo uważa, że go oszukałem, skrzywdziłem, a może chciałem naciągnąć, powiedzcie mi to w twarz - mówił.